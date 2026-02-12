Baustart für Unterführung Josef-Huber-Gasse

Am 16. Februar startet der Bau der Unterführung Josef-Huber-Gasse. Damit beginnt ein zentrales Infrastrukturprojekt für die Anbindung der Reininghausgründe. Die neue Verkehrsverbindung soll den Eggenberger Gürtel direkt mit der Alten Poststraße verknüpfen. Insgesamt investiert die Stadt rund 40,5 Millionen Euro. Der Grazer Gemeinderat beschloss das Vorhaben einstimmig.

450 Meter neue Straße

Die neue Trasse umfasst rund 450 Meter. Herzstück ist eine etwa 150 Meter lange Unterführung unter der viergleisigen Bahntrasse der Südbahn und Koralmbahn sowie unter Teilen des Areals der Marienhütte. Zusätzlich errichtet die Stadt einen durchgängigen Geh- und Radweg, erneuert Leitungen und setzt Begrünungsmaßnahmen um.

Für Bahnreisende ergeben sich laut Projektverantwortlichen keine spürbaren Einschränkungen. Auch die Spezialtiefbauarbeiten auf dem Gelände des Stahlwerks erfolgen bei laufendem Betrieb.

Lang geplantes Projekt

Stadtbaudirektor Bertram Werle verweist auf die lange Vorgeschichte des Vorhabens: „Bereits seit Anfang der 2000er-Jahre existiert das Projekt der Unterführung Josef-Huber-Gasse. Mit dem nun startenden Bau wird nach Jahrzehnten die letzte Unterführung des Koralmprojekts umgesetzt. Gleichzeitig ist sie eine erforderliche Anbindung an den wachsenden Stadt Reininghaus und für alle Verkehrsarten nutzbar.“

Mit der Unterführung schafft die Stadt eine zusätzliche Ost-West-Verbindung. Dadurch soll sich die Verkehrssituation im Umfeld der Reininghausgründe langfristig verbessern.

Bauablauf bis 2028

Vorbereitende Leitungsarbeiten laufen bereits seit dem Vorjahr. Ab Mitte Februar beginnen die Hauptarbeiten gleichzeitig auf beiden Seiten der künftigen Unterführung. Gebaut wird sowohl im Bereich der Steinfeldgasse als auch an der westlichen Rampe und auf dem Werksareal der Marienhütte.

Die Hauptarbeiten in der Steinfeldstraße finden von Februar bis Oktober 2026 sowie von April bis Oktober 2027 statt. An der Unterführung selbst arbeitet man durchgehend bis Herbst 2027. Die Fertigstellung ist für Ende 2027 beziehungsweise Anfang 2028 vorgesehen.

Auswirkungen auf den Verkehr

Während der Bauzeit bleiben die Zufahrten vom Eggenberger Gürtel sowie von der Josef-Huber-Gasse in die Steinfeldgasse, zur Tankstelle und zum Autohaus möglich. Im unmittelbaren Baustellenbereich der Steinfeldstraße entfallen allerdings Parkplätze. Insgesamt rechnet die Stadt mit überschaubaren Verkehrsbeeinträchtigungen.

Mit dem Projekt entsteht eine Verbindung für den motorisierten Verkehr, für Radfahrende und für Fußgänger. Damit soll das wachsende Stadtgebiet Reininghaus besser an das bestehende Straßennetz angebunden werden.