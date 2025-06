Noch vor den Sommerferien und dem damit verbundenen stärkeren Verkehr auch in den Nachtstunden startet die ASFINAG ab kommendem Montag, den 23. Juni, einen umfassenden Sicherheitscheck aller technischen Einrichtungen im Plabutschtunnel.

Die Tests können dabei nur ohne Verkehr stattfinden, der Tunnel muss somit in den kommenden zwei Wochen in insgesamt acht Nächten, immer jeweils von Montagabend bis Freitagfrüh, in beiden Richtungen zwischen 20 Uhr und 5 Uhr früh gesperrt werden. Der Verkehr wird jeweils über das Grazer Stadtgebiet umgeleitet.

Dabei werden unter anderem folgende Arbeiten durchgeführt:

Luft-Längsgeschwindigkeitsmessungen

Alle Sensoren werden neu kalibriert

Alle Abluftklappen in der Tunneldecke werden gewartet

Die gesamte Brandrauchentlüftung und alle Verkehrsprogramme werden getestet

Auch ein Blackout-Test wird durchgeführt, um die Batterieanlagen und Notstromaggregate auf ihre Einsatzfähigkeit zu überprüfen.

Vorbereitung für Brückensanierung der Brücke in der Kärntner Straße

Die Nachtsperren nutzt die ASFINAG auch gleich, um kleinere Sanierungen der Fahrbahn im Tunnelbereich sowie Brückenkontrollen durchzuführen. Auch erste Vorarbeiten für die Sanierung der bereits 40 Jahre alten Brücke über die A 9 im südlichen Portalbereich sind geplant.

Da diese Brücke in der Kärntner Straße stark befahren wird, ist eine Instandsetzung aber natürlich nur bei aufrechtem Verkehr möglich. Trotz Bauarbeiten bleibt die Brücke aber mit einem Fahrstreifen je Richtung befahrbar. Einzig die Auffahrt auf die A 9 ist ab Montag, den 23. Juni, bis Ende November nicht möglich, die Umleitung führt über den Weblinger Kreis.