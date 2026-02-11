Am Gelände des LKH Graz kam es zwischen Dezember 2025 und Mitte Jänner 2026 zu mehreren E-Bike-Diebstählen. Nun fahndet die Polizei öffentlich nach einem bislang unbekannten Tatverdächtigen.

Nach bisherigen Ermittlungen brach der Mann zumindest in drei Fällen die Schlösser von abgestellten E-Bikes auf und entwendete die Fahrräder. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehr als 10.000 Euro.

Da die bisherigen Ermittlungen ohne Erfolg blieben, ordnete die Staatsanwaltschaft Graz die Veröffentlichung von Lichtbildern an. Diese zeigen einen Mann mit kurzem grauem Bart. Er trug eine schwarze Haube, eine schwarze Jacke, blaue Jeans und braune Schuhe. Besonders auffällig ist ein Motorradrucksack der Marke „Ogio No Drag Mach 5“.

Hinweise zur Identität des Mannes nimmt die Polizeiinspektion Graz-Riesplatz unter der Telefonnummer 059133/6592-0 entgegen.