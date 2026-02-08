Sonntagfrüh, 8. Februar 2026, kam es am Grazer Schloßberg zu einem schweren Unfall. Ein 18-jähriger Mann stürzte nahe dem Uhrturm rund sechs Meter in die Tiefe und erlitt dabei schwere Verletzungen.

Kurz nach 6 Uhr langte bei der Polizei ein Notruf ein. Gemeldet wurde, dass eine Person am Schloßberg abgestürzt sei. Vor Ort trafen Polizisten im Bereich des Uhrturms auf einen 20-jährigen Mann aus Oberösterreich. Er gab an, dass sein Freund vom Geländer gefallen sei.

Verletzter war ansprechbar

Die Einsatzkräfte begaben sich umgehend zur Unfallstelle und leisteten Erste Hilfe. Sie fanden den 18-Jährigen auf einer Bank liegend vor. Der junge Mann war bei Bewusstsein, klagte jedoch über starke Schmerzen. Er erklärte, dass er nach dem gemeinsamen Musikhören am Schloßberg selbständig über ein Geländer gestürzt sei.

Alarmierte Rettungskräfte und ein Notarzt übernahmen die medizinische Versorgung. Der 18-Jährige erlitt nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen im Bereich der Hüfte sowie an der Hand. Das Rote Kreuz brachte ihn in das LKH Graz.

Aufenthalt wegen Bundesligaspiel

Wie Befragungen ergaben, hielten sich die beiden jungen Männer wegen des Bundesligaspiels zwischen dem SK Sturm Graz und der SV Ried in Graz auf. Die nächtliche Lokaltour durch die Innenstadt endete schließlich mit dem Unfall am Schloßberg.