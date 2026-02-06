Energie Steiermark senkt Strompreis ab Juni erneut

Die Energie Steiermark senkt mit 1. Juni 2026 ihre Strompreise erneut. Nach einer Reduktion um 25 Prozent im Herbst des Vorjahres folgt nun ein weiterer Schritt um 17 Prozent. Laut Unternehmen sparen Haushalte damit im Vergleich zu 2025 im Durchschnitt rund 300 Euro pro Jahr.

Der neue Arbeitspreis beträgt 11,4 Cent pro Kilowattstunde netto. Er gilt einheitlich für alle Kundinnen und Kunden. Sowohl Bestandskunden als auch Neukunden profitieren von der Senkung. Eine aktive Zustimmung ist nicht erforderlich, da neue Allgemeine Geschäftsbedingungen zur Anwendung kommen. Dadurch wird der günstigere Tarif automatisch wirksam.

Nach Angaben des Unternehmens reagiert die neuerliche Anpassung auf ein verbessertes Marktumfeld. Innerhalb eines Jahres habe die Energie Steiermark den Strompreis damit zwei Mal deutlich reduziert. Der aktuelle Tarif gilt für rund 300.000 bestehende Kundinnen und Kunden sowie für alle neuen Vertragsabschlüsse. Ausgenommen davon sind variable Flex-Tarife, die sich weiterhin an den jeweiligen Marktpreisen orientieren.

Die beiden Vorstände Martin Graf und Werner Ressi betonen, dass die Preissenkung bewusst einfach umgesetzt wurde. Sondermodelle oder Ausnahmen seien vermieden worden, um Transparenz zu gewährleisten. Gleichzeitig verweisen sie darauf, dass rund 90 Prozent des Stroms zugekauft werden müssen. Vor diesem Hintergrund stelle die Preissenkung eine wirtschaftliche Herausforderung dar.

Parallel dazu will das Unternehmen den Ausbau eigener Erzeugungskapazitäten beschleunigen. Geplant sind zusätzliche Investitionen in Wasserkraft-, Wind- und Photovoltaikprojekte. Ziel ist es, den Anteil der Eigenproduktion zu erhöhen und sich langfristig weniger abhängig von Marktschwankungen zu machen.

Auch aus Sicht des Landes Steiermark wird die Weitergabe günstigerer Marktpreise an die Verbraucher als notwendig erachtet. Landeshauptmann Mario Kunasek begrüßt die automatische Umsetzung ohne zusätzlichen Aufwand für die Kunden. Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom verweist darauf, dass operative Entscheidungen eines Landesenergieunternehmens auf wirtschaftlicher Prüfung beruhen müssen und nicht auf politischen Vorgaben.

Bereits im Herbst hatte die Energie Steiermark ihre Strompreise um rund ein Viertel gesenkt. Mit der neuerlichen Anpassung setzt das Unternehmen diesen Kurs fort.

Geldspar-Tipp:

Der e-control Tarifkalkulator erstellt mit wenigen Klicks einen vollständigen Vergleich aller für einen in Frage kommenden Stromangebote. Dafür muss man lediglich seine Postleitzahl sowie den jährlichen Stromverbrauch in Kilowattstunden eingeben.