Stadt Spielberg begrüßte am Ausstellungswochenende gemeinsam mit der LGOe - LEGO Gemeinschaft Österreich - knapp über 3.000 Besucher:innen.

Mit der LEGO® Fanausstellung „Welt der Steine Spielberg 2026“ wurde Spielberg für mehrere Tage zum Treffpunkt für LEGO Fans, Familien und Modellbau-Interessierte. Zahlreiche Aussteller:innen aus ganz Österreich präsentierten eindrucksvolle Eigenkreationen und zeigten die große Bandbreite dessen, was mit LEGO Steinen möglich ist.

Auf der Ausstellungsfläche waren großformatige Bauwerke, detailreiche Dioramen und technisch anspruchsvolle Modelle zu sehen. Neben Architektur- und Fantasiebauten standen insbesondere LEGO Technic Konstruktionen, Eisenbahnanlagen sowie bekannte Themenwelten wie Star Wars und Harry Potter im Mittelpunkt. Viele Exponate überzeugten nicht nur durch ihre Größe, sondern auch durch hohen Detailgrad und funktionierende Mechanik.

Ein besonderes Merkmal der Veranstaltung war der hohe Anteil an interaktiven Elementen. Bewegliche Technikmodelle, spielbare Exponate sowie Bereiche zum freien Bauen ermöglichten Besucher:innen aller Altersgruppen einen direkten Zugang zur Ausstellung. Auch für Kinder wurde mit eigenen Bau- und Spielbereichen ein familienfreundliches Angebot geschaffen.

Zu den Publikumsmagneten zählten unter anderem großflächige Stadt- und Eisenbahnszenen, ein weitläufiger Zoo, künstlerische LEGO® Mosaike sowie mehrere monumentale Bauwerke, darunter eine Nachbildung der Basilika Mariatrost und ein groß angelegtes Harry Potter Schloss-Ensemble. Das Hogwarts-Modell von Dominic Huber und Daniel Hörbinger hat den Publikums-Contest gewonnen.

Die Vielfalt der Themen reichte von historischen Szenen über Science-Fiction bis hin zu modernen Stadtlandschaften.

Die „Welt der Steine Spielberg 2026“ zeigte eindrucksvoll, dass LEGO längst nicht mehr nur Spielzeug ist, sondern auch als Medium für Kunst, Technik und kreative Ausdrucksformen dient. Die Ausstellung bot sowohl LEGO Enthusiast:innen als auch einem breiten Publikum einen abwechslungsreichen und informativen Einblick in die Welt der Klemmbausteine.

