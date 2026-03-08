Graz: Vermisste Frau aus Vasoldsberg tot in der Mur gefunden

Die seit Ende Jänner vermisste 58-jährige Frau aus Vasoldsberg ist tot. Ermittler bestätigten inzwischen, dass es sich bei einer in der Mur in Graz entdeckten Leiche um die abgängige Frau handelt.

Die Frau war zuletzt am 25. Jänner 2026 gesehen worden, als sie am Morgen ihre Wohnadresse im Bezirk Graz-Umgebung mit ihrem Pkw verließ. Kurz darauf galt sie als vermisst. Ihr Fahrzeug wurde zwei Tage später unversperrt am Kaiser-Franz-Josef-Kai in Graz entdeckt.

In den Wochen danach liefen umfangreiche Suchmaßnahmen unter Beteiligung verschiedener Einsatzkräfte. Trotz intensiver Ermittlungen blieb der Aufenthaltsort der Frau zunächst unklar.

Identität durch DNA-Untersuchung bestätigt

Vor einiger Zeit wurde schließlich eine zunächst unbekannte weibliche Leiche in der Mur in Graz entdeckt. Eine gerichtsmedizinische Untersuchung bestätigte nun durch einen DNA-Abgleich, dass es sich um die vermisste 58-Jährige handelt.

Nach aktuellem Ermittlungsstand liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor. Die Angehörigen wurden bereits verständigt.