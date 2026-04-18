Bewaffneter Überfall auf Trafik in Graz – Täter flüchtig

Am Freitagabend, 17. April 2026, hat ein bislang unbekannter Täter eine Trafik in Graz-Wetzelsdorf überfallen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei bittet um Hinweise.

Gegen 18:15 Uhr betrat ein maskierter Mann die Trafik in der Peter-Rosegger-Straße. Er bedrohte die Trafikantin mit einem Messer und griff anschließend in die Kassa. Dabei erbeutete er Bargeld in bislang unbekannter Höhe.

Nach der Tat flüchtete der Mann zu Fuß. Mehrere Zeugen beobachteten, wie er in Richtung Maria-Pachleitner-Straße lief. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb bisher ohne Erfolg.

Das Landeskriminalamt Steiermark führt die weiteren Ermittlungen.

Täterbeschreibung:

Der Verdächtige ist männlich, etwa 180 cm groß und dürfte zwischen 16 und 25 Jahre alt sein. Er hat eine schlanke Statur und trug ein schwarzes Kapuzenoberteil mit übergezogenem Kapuzenpullover, einen auffälligen weißen Schlauchschal sowie eine dunkle Hose. Als Tatwaffe verwendete er ein Klappmesser mit einer Gesamtlänge von rund 20 Zentimetern.

Zeugen gesucht:

Personen, die Hinweise zur Tat oder zur Flucht geben können, werden ersucht, sich beim Landeskriminalamt Steiermark unter der Telefonnummer 059133 60 3333 zu melden.