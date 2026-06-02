Nach einem Unfall auf einem Geh- und Radweg in Graz-Puntigam sucht die Polizei nach einer bislang unbekannten Joggerin. Eine 71-jährige Radfahrerin erlitt bei dem Vorfall schwere Verletzungen.

Der Unfall ereignete sich bereits am 18. Mai 2026 gegen 15:00 Uhr auf dem Geh- und Radweg entlang der westlichen Murseite in stadtauswärtiger Richtung. Nach Angaben der 71-jährigen Grazerin wurde sie auf Höhe des Murkraftwerks von einer Läuferin überholt. Dabei kam es zur Kollision, woraufhin beide Frauen stürzten.

Laut der Radfahrerin gingen beide zunächst davon aus, nur leicht verletzt zu sein. Die Joggerin setzte ihren Lauf jedoch kurz darauf fort, ohne ihre Daten bekanntzugeben.

Die 71-Jährige wurde vom Rettungsdienst ins UKH Graz gebracht. Dort stellte sich heraus, dass sie schwere Verletzungen erlitten hatte.

Die Polizei beschreibt die gesuchte Läuferin als etwa 30 bis 40 Jahre alt, rund 165 Zentimeter groß und mit offenen, blonden, halblangen Haaren. Zum Unfallzeitpunkt soll sie möglicherweise ein lachsfarbenes Oberteil und eine lachsfarbene Hose getragen haben.

Zeugen des Vorfalls sowie die beteiligte Joggerin selbst werden gebeten, sich bei der Verkehrsinspektion 1 unter der Telefonnummer 059133/654110 zu melden.