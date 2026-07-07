Zwei Unfälle mit E-Scootern in Graz: Polizei sucht Zeugen

Innerhalb weniger Tage sind im Bezirk Lend zwei Radfahrer nach Kollisionen mit bislang unbekannten E-Scooter-Lenkern schwer verletzt worden. In beiden Fällen entfernten sich die E-Scooter-Fahrer nach einem kurzen Gespräch von der Unfallstelle. Die Polizei bittet nun um Hinweise.

Radfahrer erleidet Schlüsselbeinbruch

Der erste Unfall ereignete sich am Montag, 6. Juli 2026, kurz vor 14:00 Uhr auf dem Geh- und Radweg der Keplerstraße in stadteinwärtiger Richtung.

Ein 35-jähriger Radfahrer wollte einen E-Scooter-Lenker überholen. Während des Überholvorgangs lenkte der E-Scooter laut Polizei plötzlich nach links, wodurch es zur Kollision kam. Beide Männer stürzten.

Nach einem kurzen Gespräch setzten beide ihre Fahrt zunächst fort. Erst später suchte der Radfahrer wegen zunehmender Schmerzen ärztliche Hilfe auf. Dabei wurde ein Bruch des Schlüsselbeins festgestellt.

21-Jährige verletzt sich am Handgelenk

Bereits am Donnerstag, 2. Juli 2026, war es ebenfalls auf der Keplerstraße zu einem ähnlichen Unfall gekommen.

Eine 21-jährige Radfahrerin aus dem Bezirk Murau war gegen 14:00 Uhr in Richtung Lendplatz unterwegs und wollte die Radfahrerüberfahrt bei der Kreuzung Hans-Resel-Gasse/Mariengasse geradeaus queren.

Nach ihren Angaben geriet ein entgegenkommender E-Scooter-Lenker zu weit in die Mitte des Geh- und Radwegs. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die Frau stürzte.

Der E-Scooter-Fahrer hielt an und erkundigte sich nach ihrem Befinden. Da die 21-Jährige angab, dass alles in Ordnung sei, setzte er seine Fahrt fort.

Im Laufe des Tages stellte sich im LKH Graz jedoch heraus, dass sie sich einen Bruch des Handgelenks zugezogen hatte.

Polizei bittet um Hinweise

In beiden Fällen sucht die Verkehrsinspektion Graz I nach den bislang unbekannten E-Scooter-Lenkern sowie nach Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu den Unfällen machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 059133/654110 entgegengenommen.