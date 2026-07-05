Motorradfahrer stirbt bei Frontalzusammenstoß auf der B72

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B72 im Bezirk Weiz ist am Samstagnachmittag, 4. Juli 2026, ein 65-jähriger Motorradfahrer ums Leben gekommen. Seine Ehefrau wurde verletzt.

Der Unfall ereignete sich gegen 14:11 Uhr zwischen Birkfeld und Anger. Der 65-Jährige war mit seinem Motorrad in Richtung Anger unterwegs, seine 62-jährige Ehefrau fuhr als Sozia mit.

Zur selben Zeit war eine 48-jährige Autofahrerin mit ihrer achtjährigen Tochter in der Gegenrichtung unterwegs. Als die Frau im Bereich einer Parkplatzzufahrt nach links abbiegen wollte, dürfte sie den entgegenkommenden Motorradfahrer übersehen haben.

Es kam zum Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Motorradlenker auf das Dach des Autos geschleudert. Trotz sofort eingeleiteter Erste-Hilfe- und Rettungsmaßnahmen verstarb der 65-Jährige noch an der Unfallstelle.

Seine 62-jährige Ehefrau erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Graz geflogen.

Die Autofahrerin zog sich leichte Verletzungen zu und erlitt einen schweren Schock. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die achtjährige Tochter blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt und wurde vorsorglich medizinisch betreut.

Ein Alkotest bei der 48-jährigen Pkw-Lenkerin verlief negativ. Die Polizei ermittelt zum genauen Unfallhergang.