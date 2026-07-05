Die Polizei hat in der Nacht auf Sonntag, 5. Juli 2026, auf der Triester Straße in Graz mehrere massive Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt. Zwei Autos wurden vorläufig beschlagnahmt und abgeschleppt.

Gegen 22:57 Uhr maßen die Beamten zwei Pkw, die in Richtung Süden unterwegs waren. Nach Abzug der Messtoleranz lag die vorwerfbare Geschwindigkeit bei jeweils rund 123 km/h. In diesem Abschnitt gilt eine deutlich niedrigere Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h.

Kurz darauf hielt eine Polizeistreife die beiden Fahrzeuge an. Bei den Lenkern handelt es sich um einen 22-jährigen Rumänen und einen 25-jährigen Mann aus dem Kosovo. Einer der beiden besitzt laut Polizei nur einen Probeführerschein.

Die Beamten nahmen beiden Männern den Führerschein vorläufig ab. Nach Rücksprache mit der Behörde wurden zudem beide Fahrzeuge vorläufig beschlagnahmt und abgeschleppt.

Raser Nummer Drei in der Triester Straße

Kurz nach Mitternacht stellten Polizisten an derselben Stelle erneut eine deutliche Geschwindigkeitsüberschreitung fest. Ein 19-jähriger Pkw-Lenker aus dem Kosovo, ebenfalls Probeführerscheinbesitzer, war mit vorwerfbaren 100 km/h unterwegs. Auch ihm nahm die Polizei den Führerschein vorläufig ab, außerdem untersagte sie die Weiterfahrt.

Alle drei Lenker werden bei der zuständigen Verwaltungsbehörde angezeigt.

Vorfälle mit Rasern auf der Triester Straße:

Zwei Probeführerscheinbesitzer mit 140 km/h auf der Triester Straße gestoppt

116 km/h statt 50: Auto von Raser vorläufig beschlagnahmt

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Raser in Puntigam gestoppt – Auto beschlagnahmt

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