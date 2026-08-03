Bahnhof Flughafen Graz erhält neuen Personensteg

Die Modernisierung des Bahnhofs Flughafen Graz-Feldkirchen macht einen weiteren Schritt nach vorne. Am Wochenende haben die ÖBB den neuen Personensteg eingehoben, der künftig die beiden Bahnsteige miteinander verbindet. Damit erreicht das Ausbauprojekt einen wichtigen Meilenstein.

Der Bahnhof wird seit Anfang des Jahres umfassend modernisiert und soll bis Ende 2026 vollständig barrierefrei sein.

Mehr Züge seit der Koralmbahn

Seit der Inbetriebnahme der Koralmbahn hat der Bahnhof an Bedeutung gewonnen. Mit der durchgehenden S-Bahn-Linie S1 besteht nun eine direkte Verbindung von der Obersteiermark bis in die Südsteiermark. Am Grazer Hauptbahnhof gibt es außerdem Anschlüsse an die Railjet-Züge Richtung Kärnten.

Auch das Angebot wurde ausgeweitet. Seit dem Fahrplanwechsel im Dezember halten laut ÖBB rund 28 Prozent mehr Züge am Bahnhof. Insgesamt sind es mittlerweile bis zu 92 Halte pro Tag. In den Hauptverkehrszeiten fahren die S-Bahnen sogar im 15-Minuten-Takt.

37 Tonnen schwerer Steg eingehoben

Herzstück des Umbaus ist ein rund 23 Meter langer Personensteg aus Stahl und Glas. Er verbindet künftig die beiden Bahnsteige und ermöglicht einen sicheren Wechsel zwischen den Gleisen.

Der rund 37 Tonnen schwere Steg wurde am Wochenende mit einem Kran millimetergenau eingehoben. Nach Abschluss der Arbeiten werden die Bahnsteige sowohl über Stiegen als auch barrierefrei mit zwei Liften erreichbar sein.

Längere Bahnsteige und neue Bushaltestelle

Im Zuge des Umbaus wurden die beiden Bahnsteige bereits von 190 auf 220 Meter verlängert. Dadurch können künftig auch längere Züge am Bahnhof halten.

Derzeit entsteht außerdem eine neue Bushaltestelle, um den Umstieg zwischen Bahn und Bus zu erleichtern. Gemeinsam mit der Gemeinde Feldkirchen und dem Land Steiermark werden zudem Straßen und Zugangswege rund um den Bahnhof neu gestaltet.

Die Arbeiten sollen nach derzeitiger Planung bis Ende 2026 abgeschlossen sein. Insgesamt investieren die ÖBB rund sechs Millionen Euro in die Modernisierung des Bahnhofs.