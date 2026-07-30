Ein Kinderwagen gehört zu den größten Anschaffungen für werdende Eltern. Umso wichtiger ist eine gute Qualität. Der aktuelle Test des Vereins für Konsumenteninformation (VKI) zeigt jedoch: Ein hoher Preis ist keine Garantie für ein gutes Produkt. Von zwölf getesteten Kombikinderwagen erhalten nur vier das Gesamturteil „gut“. Mehrere Modelle fallen dagegen wegen Schadstoffen oder Schwächen bei Komfort und Platzangebot negativ auf.

Vier Kinderwagen überzeugen im Test

Gemeinsam mit der Stiftung Warentest untersuchte der VKI neun Kombikinderwagen für ein Kind sowie drei Modelle, die als Geschwister- oder Zwillingswagen genutzt werden können. Bewertet wurden unter anderem die kindgerechte Gestaltung, Handhabung, Schadstoffe, Haltbarkeit und Sicherheit.

Testsieger ist der Britax Römer Rio Essential Set mit Babywanne. Das Modell überzeugt unter anderem mit der einzigen „sehr guten“ Babywanne im gesamten Test und kostet rund 550 Euro.

Ebenfalls das Gesamturteil „gut“ erhalten:

Joolz Hub² mit Wanne

Maxi-Cosi Oxford+

Hauck Move N Care Set

Bemerkenswert: Das Hauck-Modell ist mit rund 450 Euro gleichzeitig das günstigste der vier empfehlenswerten Kinderwagen. (Aktuellen Preis auf Amazon ansehen)

Teuer bedeutet nicht automatisch besser

Der Test zeigt deutliche Unterschiede zwischen den Modellen. Während die besten Kinderwagen über 60 Punkte erreichen, schneiden einige deutlich schlechter ab.

Zu den Schlusslichtern gehören:

Little One Kodiak

Kinderkraft Nea 2

Hartan Ivy Outdoor

Diese Modelle verlieren vor allem durch Schadstoffe oder Defizite bei der kindgerechten Gestaltung viele Punkte.

Schadstoffe sorgen für schlechte Bewertungen

Ein wesentlicher Grund für die schlechten Ergebnisse sind bedenkliche Inhaltsstoffe.

In zwei Modellen fanden die Prüfer den verbotenen Weichmacher DEHP in Mengen oberhalb des gesetzlichen Grenzwerts. Betroffen sind der Sitzbügel des Little One Kodiak sowie der Wetterschutz des Baby Jogger City Mini GT2 Double. DEHP steht unter anderem im Verdacht, die Fortpflanzungsfähigkeit zu beeinträchtigen und ist in Babyartikeln seit Jahren verboten.

Zusätzlich entdeckte der VKI bei mehreren Kinderwagen sogenannte PFAS. Diese langlebigen Chemikalien machen Textilien wasser- und schmutzabweisend, gelten jedoch als problematisch für die Umwelt. Besonders betroffen sind Modelle von Baby Jogger, Kinderkraft und Hartan.

Zweisitzer schaffen maximal ein „durchschnittlich“

Auch Familien mit Zwillingen oder Geschwisterkindern finden im Test keinen klaren Sieger.

Keiner der getesteten Zweisitzer erreicht ein „gut“. Am besten schneidet noch der TFK Duo ab. Mit einem Preis von rund 1.600 Euro gehört er allerdings auch zu den teuersten Modellen. Das Schlusslicht bildet der Baby Jogger City Mini GT2 Double, der insgesamt nicht überzeugen kann.

Manche Kinderwagen werden schnell zu klein

Neben Schadstoffen kritisieren die Tester auch die Größe einiger Babywannen.

Bei Modellen von Baby Jogger und Stokke stoßen größere Babys bereits nach rund vier Monaten mit Kopf und Füßen an. Gleichzeitig eignen sich die Sitze erst für Kinder, die selbstständig sitzen können. Dadurch entsteht eine Nutzungslücke von mehreren Monaten.

Auch beim Sitzkomfort gibt es Unterschiede. Teilweise lassen sich die Sitze nicht ausreichend flach stellen oder bieten älteren Kindern zu wenig Rückenstütze.

Darauf sollten Eltern beim Kauf achten

Der VKI empfiehlt unter anderem:

ausreichend große Liegeflächen und lange Rückenlehnen

höhenverstellbare Schiebegriffe

möglichst flach verstellbare Sitze

gute Federung und leicht bedienbare Bremsen

ausreichend Stauraum für Einkäufe

Zubehör wie Regenschutz und Moskitonetz

Auch ein gebrauchter Kinderwagen kann laut VKI eine gute Alternative sein. Die getesteten Modelle erreichten bei der Haltbarkeit durchwegs sehr gute Ergebnisse. Wer gebraucht kauft, spart Geld und schont gleichzeitig Ressourcen.

Fazit vom Kinderwagen-Test

Der Kinderwagen-Test 2026 zeigt, dass gute Modelle erhältlich sind, Eltern aber genau hinsehen sollten. Ein hoher Preis garantiert keine hohe Qualität. Besonders die Schadstoffprüfung sorgt bei mehreren Produkten für deutliche Abwertungen. Wer einen neuen Kinderwagen sucht, sollte daher nicht nur auf Design und Ausstattung achten, sondern auch unabhängige Testergebnisse berücksichtigen.