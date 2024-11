Erfolgreich Verkaufen auf Willhaben – Ein Ratgeber für Einsteiger

Willhaben ist eine der führenden Plattformen für den Kauf und Verkauf von gebrauchten Gegenständen in Österreich. Die Plattform bietet Chancen, Dinge des Alltags einfach und unkompliziert weiterzugeben. Doch um erfolgreich zu verkaufen und ein angenehmes Verkaufserlebnis zu haben, gibt es einige wichtige Aspekte, die jede/r Verkäufer/in berücksichtigen sollte.

1. Vorbereitung des Verkaufs: Die richtigen Fragen stellen

Bevor du Artikel auf Willhaben anbietest, stelle dir diese drei Fragen:

An wen verkaufe ich? Überlege, welche Zielgruppe du erreichen willst. Beispielsweise zieht Babyzubehör oft Eltern an, die möglicherweise spezifische Fragen haben, während technische Geräte tendenziell eine männlichere Zielgruppe anziehen. Diese Unterscheidung hilft dir, passende Beschreibungen zu verfassen und dich auf die Kommunikation einzustellen.

2. Fotos und Beschreibungen: Die richtigen Grundlagen legen

Gute Fotos und präzise Beschreibungen sind entscheidend, um die richtige Zielgruppe anzusprechen und Nachfragen zu minimieren:

Hochwertige Fotos : Nimmt dir Zeit für die Produktfotos. Fotografiere den Artikel aus verschiedenen Perspektiven und achte darauf, dass die Bilder gut ausgeleuchtet und scharf sind. Fotos, die Details wie etwa die Funktion von Bremsen vom Fahrzeug oder Stoffeigenschaften zeigen, sind besonders wertvoll.

Fotografiere eventuelle Gebrauchsspuren oder Schäden. So vermeidest du spätere Beschwerden und stärkst das Vertrauen in dein Inserat.

Beim Zustand erwähne Besonderheiten, wie etwa „kaum gebraucht“ oder „keine Gebrauchsspuren“. Sei hier transparent, Ehrlichkeit schafft Vertrauen und reduziert das Risiko von Rückfragen oder Unzufriedenheit bei Käufer.

3. Richtige Kategorien für die Anzeige wählen

Die passende Kategorie auf Willhaben ist essenziell für die Sichtbarkeit deines Artikels. Wähle sie sorgfältig. Platziere deinen Artikel in der exakt passenden Kategorie (z. B. „Kleidung“ > „Kinderkleidung“). So finden potenzielle Käufer dein Angebot schneller.

4. Preisgestaltung auf Willhaben: Die drei Kategorien

Aus langjähriger Erfahrung unserer Redaktion gibt es drei grundlegenden Preisansätzen auf Verkaufsplattformen wie Willhaben:

Gratis : Gratisangebote können eine Vielzahl von Anfragen generieren – darunter auch von Menschen, die den Artikel wiederverkaufen möchten. Diese Käufer sind oft weniger zurückhaltend und können zusätzliche Forderungen stellen, wie etwa die Lieferung des Artikels.

Setze den Preis am besten leicht höher an, um später Verhandlungsspielraum zu haben. So erreichst du, dass sich Käufer eher zu einem Kauf entscheiden. Angebot und Nachfrage: Sehr gefragte Artikel (zum Beispiel Elektronik oder Markenprodukte) können oft auch zu höheren Preisen verkauft werden. Bei wenig gesuchten Artikeln sollte der Preis attraktiv bleiben, um Käufer

anzulocken.

5. Verhandlungsgeschick und Umgang mit Nachrichten

Erfolgreiche Verkäufe hängen oft von einer schnellen und freundlichen Kommunikation ab:

Fragen zeitnah beantworten : Käufer schätzen schnelle Rückmeldungen. Antworte zügig, um das Interesse zu halten.

: Käufer schätzen schnelle Rückmeldungen. Antworte zügig, um das Interesse zu halten. Höflichkeit und Geduld : Auch wenn es oft verlockend ist, auf kurze Anfragen wie „Noch da?“ nicht zu antworten, kann eine freundliche und geduldige Kommunikation hilfreich sein. Gib einem höflichen Käufer Vorrang, da dies oft die Wahrscheinlichkeit eines unkomplizierten Verkaufs erhöht.

: Auch wenn es oft verlockend ist, auf kurze Anfragen wie „Noch da?“ nicht zu antworten, kann eine freundliche und geduldige Kommunikation hilfreich sein. Gib einem höflichen Käufer Vorrang, da dies oft die Wahrscheinlichkeit eines unkomplizierten Verkaufs erhöht. Klare Preisverhandlungen : Lasse dich nicht vorschnell auf Preisnachlässe ein. Wenn der Artikel fair bewertet ist und die Nachfrage groß, kannst du standhaft bleiben und auf andere Interessenten warten. Vermeide das Gefühl, als Bittsteller aufzutreten – das kann dazu führen, dass Käufer zusätzliche Rabatte verlangen.

: Lasse dich nicht vorschnell auf Preisnachlässe ein. Wenn der Artikel fair bewertet ist und die Nachfrage groß, kannst du standhaft bleiben und auf andere Interessenten warten. Vermeide das Gefühl, als Bittsteller aufzutreten – das kann dazu führen, dass Käufer zusätzliche Rabatte verlangen. Missverständnisse vermeiden: Kläre alle wichtigen Details vorab, wie z. B. Abholung, Versandoptionen und Zahlungsmodalitäten.

Kläre alle wichtigen Details vorab, wie z. B. Abholung, Versandoptionen und Zahlungsmodalitäten. Geduld bewahren: Wenn die Nachfrage anfangs gering ist, warte ab. Oft gibt es erst nach einigen Tagen Anfragen. Geduld kann hier langfristig zu besseren Ergebnissen führen.

6. Abholung oder Versand – der beste Weg für beide Seiten

Abholung vereinbaren: Viele Käufer schätzen es, wenn sie den Artikel vor Ort abholen und begutachten können. Das spart auch dir als Verkäufer:in Zeit und Versandkosten.

Viele Käufer schätzen es, wenn sie den Artikel vor Ort abholen und begutachten können. Das spart auch dir als Verkäufer:in Zeit und Versandkosten. Sicherer Versand: Wenn du den Artikel versendest, verpacke ihn sorgfältig und biete versicherten Versand an. So kommt die Ware sicher an und der Käufer fühlt sich gut betreut.

Wenn du den Artikel versendest, verpacke ihn sorgfältig und biete versicherten Versand an. So kommt die Ware sicher an und der Käufer fühlt sich gut betreut. PayLivery bringt Erleichterungen für Verkäufer: Du erhältst Anfragen mit Preisvorschlägen und kannst diese annehmen oder ablehnen, während die Versandkosten automatisch ermittelt und zum Kaufpreis addiert werden. Sobald die Zahlung erfolgt ist, stellt Willhaben ein Versandetikett bereit, das du nur ausdrucken und auf das Paket kleben musst. Das Geld wird sicher und zuverlässig ausgezahlt, sobald das versicherte Paket den Käufer wie beschrieben erreicht hat. Durch diese Vorteile sparen beide Seiten Zeit und Mühe und genießen eine reibungslose Abwicklung.

7. Zahlung abwickeln – auf Nummer sicher gehen

Barzahlung bei Abholung: Dies ist die sicherste und einfachste Methode. Käufer zahlen vor Ort und nehmen den Artikel direkt mit.

Dies ist die sicherste und einfachste Methode. Käufer zahlen vor Ort und nehmen den Artikel direkt mit. Vorsicht bei Überweisungen und Online-Zahlungen: Nutze vorzugsweise sichere Zahlungsdienste. Vermeide Vorschüsse oder dubiose Zahlungsaufforderungen und achte auf Warnsignale, wie ungewöhnliche E-Mail-Adressen oder Dringlichkeitsaufforderungen.

Nutze vorzugsweise sichere Zahlungsdienste. Vermeide Vorschüsse oder dubiose Zahlungsaufforderungen und achte auf Warnsignale, wie ungewöhnliche E-Mail-Adressen oder Dringlichkeitsaufforderungen. Betrug vermeiden: Sei vorsichtig bei Nachrichten, die ungewöhnliche Zahlungs- oder Versandmethoden fordern. Auf Willhaben gibt es immer wieder betrügerische Anfragen – folge hier den Tipps der Plattform.

8. Wertvolle Tipps zur Verkaufszeitplanung

Die richtige Zeit für die Schaltung eines Willhaben-Inserats ist entscheidend:

Hochsaisonzeiten nutzen : Beachte saisonale Nachfragen, wie etwa den Verkauf von Winterkleidung im Herbst oder von Fahrrädern im Frühling.

: Beachte saisonale Nachfragen, wie etwa den Verkauf von Winterkleidung im Herbst oder von Fahrrädern im Frühling. Timing des Inserats: Die besten Zeitpunkte für das Einstellen von Anzeigen sind Wochenenden oder Feiertage – Tage, an denen viele Menschen freie Zeit haben und gezielt auf Willhaben nach Angeboten suchen. Auch ein regnerischer Sonntag kann eine ideale Zeit sein, da die Aktivität auf der Plattform dann erfahrungsgemäß steigt.

9. Abschluss und Bewertung auf Willhaben

Positive Bewertung einholen: Ein guter Eindruck kann weitere Käufer anziehen. Bitte zufriedene Käufer darum, eine Bewertung zu hinterlassen, wenn alles reibungslos gelaufen ist.

Ein guter Eindruck kann weitere Käufer anziehen. Bitte zufriedene Käufer darum, eine Bewertung zu hinterlassen, wenn alles reibungslos gelaufen ist. Bewertungen lesen: Achte darauf, auch selbst gute Bewertungen bei ehrlichen Käufern abzugeben, denn positive Bewertungen fördern eine vertrauensvolle Plattform-Community.

