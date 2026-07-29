Ein Motorradfahrer hat am Dienstag auf der B20 bei Mariazell die erlaubte Höchstgeschwindigkeit massiv überschritten. Die Polizei stoppte den 65-Jährigen mit einer gemessenen Geschwindigkeit von 205 km/h. Führerschein und Motorrad wurden vorläufig abgenommen beziehungsweise beschlagnahmt.

Zivile Motorradstreife misst 205 km/h

Der Vorfall ereignete sich gegen 11:30 Uhr auf der Mariazeller Straße (B20). Laut Polizei überholte der Motorradfahrer zwei zivile Motorradstreifen mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit.

Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und stellten eine Höchstgeschwindigkeit von 205 km/h fest. Auf dem Straßenabschnitt waren lediglich 100 km/h erlaubt.

Führerschein weg, Motorrad beschlagnahmt

Nach der Anhaltung nahmen die Polizisten dem 65-Jährigen den Führerschein vorläufig ab. Außerdem beschlagnahmten sie sein Motorrad.

Der Mann wird angezeigt.