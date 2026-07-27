In Lassing im Bezirk Liezen ist am Montagmittag eine siebenjährige Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Das Mädchen wurde nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in eine Kinderklinik geflogen.

Kind beim Überqueren der Landesstraße erfasst

Der Unfall ereignete sich kurz nach 11 Uhr in Altlassing. Zwei Schwestern im Alter von sieben und 14 Jahren wollten mit ihren Fahrrädern die Lassingerstraße (L740) überqueren. Während die 14-Jährige die Straße bereits überquert hatte, folgte ihr die jüngere Schwester.

Dabei wurde das siebenjährige Mädchen von einem herannahenden Auto erfasst. Die 69-jährige Lenkerin aus dem Bezirk Liezen war laut eigenen Angaben mit rund 70 km/h in Richtung Trojach unterwegs und leitete sofort eine Notbremsung ein. Eine Kollision konnte sie jedoch nicht mehr verhindern.

Rettungshubschrauber brachte Mädchen in Kinderklinik

Durch den Aufprall wurde die Siebenjährige vom Fahrrad geschleudert und erlitt schwerste Verletzungen. Einsatzkräfte des Roten Kreuzes und ein Notarzt versorgten das Kind noch an der Unfallstelle.

Anschließend versetzten die Ärzte das Mädchen aufgrund der Schwere der Verletzungen in einen künstlichen Tiefschlaf. Der Rettungshubschrauber Christophorus 99 flog die Siebenjährige in Begleitung eines Notarztteams in die Kinderklinik nach Linz.

Die Polizei ermittelt nun den genauen Unfallhergang.