Im Bezirk Lend ist am Mittwochnachmittag, 15. Juli 2026, ein 56-jähriger Radfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem abbiegenden Auto schwer verletzt worden. Die Polizei sucht nun Zeuginnen und Zeugen, um den genauen Unfallhergang zu klären.

Der Unfall ereignete sich gegen 15:24 Uhr an der Kreuzung Waagner-Biro-Straße und Peter-Tunner-Gasse.

Ein 35-jähriger Autofahrer war auf der Waagner-Biro-Straße in Richtung Norden unterwegs und wollte nach rechts in die Peter-Tunner-Gasse einbiegen. Nach seinen Angaben hielt er zunächst wegen einer roten Ampel an. Als die Ampel auf Grün wechselte, ließ er noch zwei Radfahrer die Radfahrerüberfahrt passieren.

Anschließend fuhr der Mann langsam los. Dabei übersah er laut Polizei einen 56-jährigen Radfahrer aus Graz, der die Radfahrerüberfahrt auf der Waagner-Biro-Straße in Richtung Süden querte. Kurz vor dem Ende der Überfahrt wurde der Radfahrer vom Auto erfasst und stürzte.

Der 56-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Das Rote Kreuz versorgte ihn zunächst vor Ort und brachte ihn anschließend ins UKH Graz. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Polizei bittet um Hinweise

Da der genaue Unfallhergang, insbesondere die Ampelschaltung zum Zeitpunkt des Unfalls, noch geklärt werden muss, sucht die Polizei Zeuginnen und Zeugen.

Hinweise nimmt die Verkehrsinspektion Graz unter der Telefonnummer 059133/654110 entgegen.