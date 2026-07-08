Nach einem versuchten Raubüberfall in Graz sucht die Kriminalpolizei nach Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet oder sogar mit dem Handy gefilmt haben. Das Video könnte für die Ermittlungen eine wichtige Rolle spielen.

Der Überfall ereignete sich bereits am 18. Juni 2026 gegen 14:15 Uhr auf Höhe des Eggenberger Gürtels 17 in der Nähe des AMS Graz.

Nach bisherigen Ermittlungen soll ein 49-jähriger Rumäne einem 58-jährigen Landsmann zunächst mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Das Opfer stürzte daraufhin zu Boden. Anschließend soll der Tatverdächtige mehrmals gegen den am Boden liegenden Mann getreten und versucht haben, ihm Wertgegenstände zu entreißen. Der Raubversuch blieb jedoch erfolglos.

Der 58-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Polizisten nahmen den 49-jährigen Tatverdächtigen noch am Tatort fest. Laut Polizei war er schwer alkoholisiert.

Polizei sucht Handyvideo

Nach Angaben der Ermittler beobachteten mehrere Personen den Vorfall und riefen dem Tatverdächtigen zu. Dadurch soll dieser vergeblich versucht haben zu flüchten.

Besonders gesucht wird ein bislang unbekannter junger Mann mit einem E-Moped. Er soll die Tat mit seinem Mobiltelefon gefilmt haben. Die Polizei geht davon aus, dass dieses Video für die Aufklärung des Falls von großer Bedeutung sein könnte.

Auch weitere Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalreferat des Stadtpolizeikommandos Graz unter 059133/653333 zu melden.