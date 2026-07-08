Ein 53-jähriger Autofahrer hat sich am Dienstagabend, 7. Juli 2026, in Graz eine gefährliche Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Der Mann flüchtete mit seinem BMW mit mehr als 150 km/h, missachtete mehrere rote Ampeln und wurde wenig später stark alkoholisiert an seiner Wohnadresse angetroffen.

Gegen 21:30 Uhr bemerkte eine Zivilstreife auf der Puntigamer Straße einen grauen BMW, der sich mit hoher Geschwindigkeit näherte und das Polizeifahrzeug überholte. Aufgrund der massiven Geschwindigkeitsüberschreitung nahmen die Beamten die Verfolgung auf und schalteten Blaulicht sowie Folgetonhorn ein.

Der Lenker ignorierte jedoch die Anhaltezeichen und setzte seine Flucht fort. Laut Polizei beschleunigte er seinen Pkw auf mehr als 150 km/h, überfuhr mehrere Kreuzungen trotz Rotlicht und gefährdete mit riskanten Fahr- und Überholmanövern andere Verkehrsteilnehmer.

Wegen der erheblichen Gefahr für Unbeteiligte mussten die Polizisten ihre Geschwindigkeit reduzieren. Im Bereich des Kreisverkehrs Gössendorf an der Kirchbacher Straße verloren sie den BMW aus den Augen.

Fahrer alkoholisiert an Wohnadresse angetroffen

Im Zuge der Ermittlungen konnte der 53-jährige Lenker aus dem Bezirk Graz-Umgebung rund eine Stunde später an seiner Wohnadresse ausgeforscht werden. Dort stellten die Beamten eine erhebliche Alkoholisierung fest.

Dem Mann wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Nach Rücksprache mit der zuständigen Behörde wurde außerdem sein BMW vorläufig beschlagnahmt. Der 53-Jährige wird wegen zahlreicher Verwaltungsübertretungen angezeigt.

Polizei sucht gefährdete Verkehrsteilnehmer

Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass durch die riskante Fahrweise weitere Personen gefährdet oder geschädigt wurden, bittet die Polizei um Hinweise.

Wer den Vorfall beobachtet hat oder durch den flüchtenden BMW-Lenker gefährdet wurde, soll sich bei der Polizeiinspektion Graz-Wienerstraße unter 059133/6594 melden.