Ein 64-jähriger Autofahrer ist am Sonntagnachmittag, 5. Juli 2026, nach einem Verkehrsunfall auf der Turracher Höhe ums Leben gekommen. Nach bisherigen Ermittlungen dürfte ein medizinischer Notfall den Unfall ausgelöst haben.

Der Mann aus dem Bezirk Spittal an der Drau war gegen 14:30 Uhr auf der B95 von Ebene Reichenau in Richtung Predlitz unterwegs. Im Bereich der Passhöhe Turracher Höhe erlitt er laut Polizei vermutlich einen epileptischen Anfall.

Dadurch geriet das Fahrzeug außer Kontrolle. Der Pkw beschleunigte unkontrolliert, beschädigte zunächst ein abgestelltes Auto und gefährdete mehrere Fußgänger auf den Gehsteigen.

Kurz nach der Landesgrenze zur Steiermark kam das Auto mit hoher Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und stürzte in den Turracher See. Das Fahrzeug überschlug sich im Wasser und sank rund 100 Meter vom Ufer entfernt auf den Grund.

Mehrere Ersthelfer reagierten sofort, setzten einen Notruf ab und sprangen ins Wasser, um den Lenker zu retten. Wenig später trafen Einsatzkräfte, darunter auch Taucher aus Kärnten, ein und bargen das Fahrzeug sowie den 64-Jährigen.

Der Notarzt des Rettungshubschraubers RK1 und weitere Einsatzkräfte versuchten den Mann zu reanimieren. Die Wiederbelebungsmaßnahmen blieben jedoch ohne Erfolg.

Da zunächst unklar war, ob sich weitere Personen im Auto befanden, suchten insgesamt zwölf Taucher den See ab. Die Suche blieb ohne Ergebnis. Aufgrund der Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass der 64-Jährige allein im Fahrzeug unterwegs war.

Die Angehörigen wurden verständigt und von einem Kriseninterventionsteam betreut. Die Staatsanwaltschaft Leoben gab den Leichnam nach der ärztlichen Untersuchung zur Bestattung frei.