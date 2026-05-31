Heute gehörte der Bereich rund um die Grazer Oper den Läuferinnen: Beim LadiesRun Graz 2026 standen tausende Frauen an der Startlinie in Graz und machten die Innenstadt für mehrere Stunden zur Laufstrecke. Wir waren beim Start am 31. Mai 2026 um 11 Uhr mit der Kamera dabei. Besonders eindrucksvoll zeigte sich die Größe des Feldes direkt nach dem Startsignal: Rund 4 bis 5 Minuten dauerte es, bis alle Läuferinnen die Startlinie passiert hatten.

Hier der erste Teil des Teilnehmerfeldes:

Und hier der Zweite:

Der LadiesRun richtet sich nicht nur an ambitionierte Läuferinnen. Auch Einsteigerinnen, Hobbyläuferinnen und Nordic-Walking-Teilnehmerinnen nutzten die Veranstaltung, um gemeinsam durch Graz zu laufen. Der Hauptlauf führte über eine rund fünf Kilometer lange Strecke mit Start und Ziel bei der Oper. Laut Veranstaltungskalender der Region Graz standen außerdem Wertungen für Freundinnen sowie Mutter-Tochter-Teams auf dem Programm.

Die Top 3 Ergebnisse vom LadiesRun Graz

Sportlich setzte sich Anna Gröll vom Team runninGraz klar durch. Sie gewann die Gesamtwertung über fünf Kilometer in 17:58 Minuten und lief damit ein Tempo von 3:35 Minuten pro Kilometer. Auf Platz zwei folgte Emily Adenstedt aus Graz in 19:09 Minuten. Rang drei ging an Lara Hohensinger vom Running Team Lannach, die nach 19:52 Minuten ins Ziel kam.

Auch die Teamwertungen sorgten für zusätzliche Geschichten abseits der Einzelzeiten. In der Mutter-Tochter-Wertung gewann das Team NB Hair&Beauty mit Kim Russ und Nicole Russ in 49:32 Minuten. Dahinter landete Team Trinker mit Julia Trinker und Franziska Trinker in 51:03 Minuten. Platz drei holte Gazelle 1/2 mit Hanna Galler und Brigitte Galler in 51:52 Minuten.

In der Freundinnen-Wertung setzte sich Wiener Städtische mit Katharina Paar, Janine Spuller und Lilian Winter durch. Das Trio kam gemeinsam auf 1:07:23 Stunden. Platz zwei erreichte Running Team Lannach 1 mit Lara Hohensinger, Violeta Eibl und Sarah Längle in 1:08:32 Stunden.

Beim Nordic-Walking lag Dagmar Hausleitner aus Laßnitzhöhe vorne. Sie absolvierte die Strecke in 48:22 Minuten. Auf den Plätzen zwei und drei folgten Lisa Trinkler und Gabriele Trinkler aus Graz, beide ebenfalls mit 48:22 Minuten.

Bereits am Vormittag starteten die Kinderbewerbe. Der Veranstalter führte den Holding Graz Kids Run in mehreren Distanzen durch, beginnend um 9.30 Uhr mit 200 Metern. Danach folgten weitere Kinderläufe über 500 und 1.000 Meter. Der Start des Hauptlaufs war für 11 Uhr vor der Oper angesetzt.

Neu war heuer auch die Streckenführung. Die Route führte von der Oper über den Burgring und die Glacisstraße weiter durch mehrere Straßen im Universitätsviertel und anschließend zurück Richtung Oper. Wegen des Laufs sperrten die Behörden die Strecke laut ÖAMTC ungefähr von 10.15 bis 12.45 Uhr.