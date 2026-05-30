Tödlicher Unfall auf Rennstrecke in Spielberg

Auf der Red Bull Rennstrecke in Spielberg im Bezirk Murtal ist am Freitagnachmittag, 29. Mai 2026, ein 50-jähriger Mann tödlich verunglückt.

Nach Angaben der Polizei fand im Rahmen der Veranstaltung Porsche Sprint Challenge als letzter Programmpunkt ein freies Fahren statt. Der 50-jährige Wiener war gegen 15:20 Uhr allein mit seinem Sportwagen auf der Strecke unterwegs.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte der Mann aufgrund eines Fahrfehlers die Kontrolle über das Fahrzeug verloren haben. Der Sportwagen prallte mit dem Heck gegen eine Reifenstapelbegrenzung und wurde durch die Wucht des Aufpralls auf die Seite geschleudert.

Der Lenker erlitt dabei tödliche Verletzungen. Er war laut Polizei angegurtet und trug einen Helm.

Die Rennleitung leitete sofort Erste-Hilfe-Maßnahmen ein. Der Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod des 50-Jährigen feststellen.

Die Staatsanwaltschaft gab den Leichnam frei.