Bei Piesendorf im Pinzgau ist es am Samstag, 23. Mai 2026, zu einem gefährlichen Flugunfall gekommen. Eine 44-jährige Paragleiterin aus Oberösterreich kollidierte oberhalb der Pinzgauer Hütte mit einem Kleinflugzeug. Schwer verletzt wurde niemand.

Nach Angaben der Polizei war die Frau mit ihrem Gleitschirm im Bereich oberhalb der Pinzgauer Hütte unterwegs. Zur selben Zeit flog ein 28-jähriger Tiroler mit einem Motorflugzeug im Rahmen eines Alpenrundflugs vom Glemmtal in Richtung Zell am See.

Gegen 13:15 Uhr kam es zur Kollision. Der Pilot gab laut Polizei an, nicht mehr rechtzeitig ausweichen haben zu können. Der Propeller des Flugzeugs beschädigte den Gleitschirm massiv. Die erfahrene Paragleiterin reagierte rasch und löste ihren Rettungsschirm aus.

Kurz nach dem Zusammenstoß ist von der Paragleiterin im Video zu hören:

Oida. Leck mich am Arsch!

Der Frau gelang anschließend eine Notlandung auf einer Forststraße. Der Polizeihubschrauber brachte sie danach sicher zum Flughafen Zell am See. Laut späteren Angaben dürfte sie leicht verletzt worden sein und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung.

Der Pilot konnte ebenfalls landen. Nach ORF-Angaben hatten sich Teile des Gleitschirms und Leinen an der Maschine verfangen.

Besonders bemerkenswert: Die Paragleiterin filmte den Moment des Zusammenstoßes selbst und veröffentlichte später ein Video davon auf Instagram. Die Aufnahmen zeigen, wie sich das Kleinflugzeug von hinten nähert und in den Gleitschirm fliegt. Aktuell hat das Video bereits 3,3 Millionen Aufrufe.

Warum es zu dem Unfall kam, ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen laufen. Laut Alpinpolizei gelten auch im Luftraum klare Vorrangregeln. Grundsätzlich müssen motorisierte Luftfahrzeuge unmotorisierten Luftfahrzeugen ausweichen.