In Puntigam ist es am Donnerstagmorgen, 14. Mai 2026, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Moped gekommen. Ein 46-jähriger Mopedlenker erlitt dabei schwere Verletzungen.

Gegen 07:20 Uhr war ein 36-jähriger Grazer mit seinem Auto auf dem Gadollaweg in Richtung Norden unterwegs. Zeitgleich fuhr der 46-Jährige mit seinem Moped aus westlicher Richtung aus einer Fußgängerzone in denselben Bereich ein. Dabei kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge.

Der Mopedlenker stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Einsatzkräfte des Roten Kreuzes brachten ihn ins UKH Graz.

Nach Angaben des Autofahrers sowie einer Zeugin soll der 46-Jährige, der gerade Zeitungen zustellte, mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein. Zudem soll er während der Fahrt ein Mobiltelefon benutzt haben.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen.