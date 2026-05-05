16-Jährige aus Judendorf-Straßengel wieder aufgetaucht

Die seit Sonntag, 3. Mai 2026, vermisste 16-Jährige aus Judendorf-Straßengel ist wieder aufgetaucht. Wie am Dienstagnachmittag bekannt wurde, konnte das Mädchen im Großraum ihrer Wohngegend angetroffen werden. Nach einer ersten medizinischen Abklärung wurde sie in ein Krankenhaus gebracht.

Die Jugendliche war nach einer Wanderung vom Kirchberg nicht nach Hause zurückgekehrt, woraufhin eine groß angelegte Suchaktion gestartet worden war. Zahlreiche Einsatzkräfte durchkämmten das Gebiet zu Fuß, mit Fahrzeugen und aus der Luft.

Zu den Hintergründen ihres Verschwindens liegen derzeit noch keine Informationen vor. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.