In Graz haben mehrere Raubermittlungen in den vergangenen Tagen zu weiteren Festnahmen geführt. Betroffen sind sowohl ein Trafiküberfall in Wetzelsdorf als auch ein versuchter Raub in Gries.

Nach dem Überfall auf eine Trafik in der Peter-Rosegger-Straße am 17. April 2026 hat die Polizei einen weiteren Tatverdächtigen ausgeforscht. Ein 20-jähriger Grazer steht im Verdacht, drei bereits bekannte 17-Jährige mit seinem Auto zum Tatort gebracht zu haben. Die Polizei nahm ihn fest, er wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.

Im Zuge der Ermittlungen kam es zudem zu einer erneuten Festnahme von zwei der jugendlichen Verdächtigen. Das Landesgericht hatte sie zuvor unter Auflagen auf freien Fuß gesetzt. Laut Polizei sollen sie jedoch versucht haben, den mutmaßlichen Haupttäter unter Druck zu setzen, sein Geständnis zurückzuziehen. Nach Bekanntwerden dieses Vorwurfs ordnete die Staatsanwaltschaft Graz ihre neuerliche Festnahme an. Beide befinden sich inzwischen wieder in Haft.

Auch ein weiterer Raubfall in Graz-Gries konnte geklärt werden. Eine 30-jährige Frau steht im Verdacht, am 20. April 2026 in der Lazarettgasse einen 19-Jährigen überfallen zu haben. Sie soll versucht haben, dem Mann mit einem Schlagringmesser die Umhängetasche zu entreißen. Dabei kam es zu einem Gerangel, bei dem der 19-Jährige leichte Schnittverletzungen erlitt.

Zeugen verständigten die Polizei, die die Tatverdächtige kurz darauf in der Nähe des Tatorts festnahm. Bei ihrer Einvernahme zeigte sie sich geständig. Auch sie wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.

Im Zuge weiterer Ermittlungen nahmen Kriminalisten zudem den 19-jährigen Mann wegen des Verdachts auf Suchtgifthandel fest. Er zeigte sich nicht geständig und befindet sich ebenfalls in Haft.

Die Ermittlungen in beiden Fällen dauern an.