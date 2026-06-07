Schwer verletzt: E-Scooter-Fahrer prallt gegen reversierendes Auto

In Geidorf ist am Samstagvormittag, 6. Juni 2026, ein 59-jähriger E-Scooter-Lenker bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden.

Der Grazer war gegen 10:45 Uhr gemeinsam mit seinen beiden Kindern auf einem Privatparkplatz unterwegs. Während die Kinder mit ihren Fahrrädern fuhren, folgte er ihnen mit einem E-Scooter. Einen Helm trug er laut Polizei nicht.

Zur selben Zeit wollte ein 31-jähriger Grazer mit seinem Auto rückwärts ausparken. Nach seinen Angaben hatte er die beiden Kinder wahrgenommen und setzte sein Fahrzeug erst in Bewegung, nachdem diese vorbeigefahren waren.

Kurz darauf kam es jedoch zur Kollision mit dem 59-jährigen E-Scooter-Lenker. Der Mann prallte gegen das Heck des Autos, stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu.

Das Rote Kreuz brachte den Verletzten zur weiteren Behandlung ins LKH Graz. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen.