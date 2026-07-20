Ein 36-jähriger Mann aus Graz soll seit Juni zahlreiche Hofläden in der Oststeiermark bestohlen haben. Nach zwei Anzeigen am Sonntag, 19. Juli 2026, nahmen Polizisten den Verdächtigen fest. Er gestand bislang 24 Diebstähle.

Den Ermittlungen zufolge meldeten zunächst die Betreiber eines Hofladens in Gleisdorf den Diebstahl von Münzgeld. Polizisten sicherten die Videoaufnahmen und erkannten darauf einen amtsbekannten 36-Jährigen, der bereits mehrfach wegen Eigentumsdelikten verurteilt worden war.

Kurz darauf ging eine weitere Anzeige wegen eines ähnlichen Diebstahls in einem Hofladen ein. Auch hier fiel der Verdacht auf denselben Mann.

24 Diebstähle gestanden

Im Zuge der weiteren Ermittlungen brachte die Polizei den 36-Jährigen mit einer ganzen Serie von Hofladen-Diebstählen in Verbindung. Bei seiner Einvernahme zeigte sich der Grazer geständig.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll er seit Juni mindestens 24 Diebstähle aus Hofläden begangen haben. Dabei entwendete er jeweils Münzgeld. Der entstandene Schaden beläuft sich laut Polizei derzeit auf rund 750 Euro.

Ermittlungen zu weiteren Taten laufen

Aufgrund der einschlägigen Vorstrafen und der Vielzahl der Taten beantragte die Staatsanwaltschaft Graz die Untersuchungshaft. Der 36-Jährige wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.

Die Polizei geht davon aus, dass noch weitere Hofladen-Diebstähle auf das Konto des Mannes gehen könnten. Deshalb ermittelt die Polizeiinspektion Gleisdorf weiterhin zu ungeklärten Fällen in den Bezirken Weiz, Hartberg-Fürstenfeld und Südoststeiermark.