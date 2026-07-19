Elfjähriger in schwierigem Klettersteig in Not – Bergrettung rückt aus

Ein elfjähriger Bub aus dem Bezirk Graz-Umgebung ist am Samstag, 18. Juli 2026, aus einer alpinen Notlage auf der Bürgeralm bei Aflenz gerettet worden. Der Junge hatte in einem besonders anspruchsvollen Klettersteig keine Kraft mehr und konnte seinen Weg nicht fortsetzen.

Gemeinsam mit zwei 36-jährigen Verwandten war der Elfjährige auf dem Bürgeralm-Panoramaklettersteig unterwegs. Die Route weist überwiegend den Schwierigkeitsgrad D auf und zählt damit zu den sehr anspruchsvollen Klettersteigen. Für den Buben war es der erste Klettersteig überhaupt. Nach Angaben seiner Begleiter hatte er sich zuvor lediglich in einer Kletterhalle vorbereitet.

Eigentlich war eine leichtere Tour geplant

Ursprünglich wollten die drei eine einfachere Route wählen. Vor einem besonders schwierigen Abschnitt beabsichtigten die Begleiter, den Klettersteig über einen Notausstieg zu verlassen. Weil sich der Elfjährige nach eigenen Angaben noch fit fühlte, entschieden sie sich jedoch, weiterzugehen.

Panorama-Klettersteig Bürgeralm: Der rund 400 Meter lange Klettersteig auf der Bürgeralm bei Aflenz bietet einen beeindruckenden Ausblick auf das Aflenzer Becken. Der Steig weist überwiegend die Schwierigkeitsgrade A bis C auf. Die sogenannte Arena erreicht mit F/G jedoch einen extrem hohen Schwierigkeitsgrad und zählt zu den schwierigsten Klettersteigpassagen Europas. Wer diesen Abschnitt meiden möchte, kann ihn über eine Route mit Schwierigkeitsgrad C/D umgehen. Für die Arena ist eine zusätzliche Seilsicherung mit einem mindestens 20 Meter langen Seil vorgeschrieben. Insgesamt sind rund 90 Höhenmeter und etwa 1,5 Stunden einzuplanen.

In einer sogenannten D-Stelle verließen den Jungen schließlich die Kräfte. Er konnte weder selbstständig weiterklettern noch seine Karabiner am Stahlseil umhängen.

Die beiden Erwachsenen sicherten den Elfjährigen daraufhin am Klettersteig und setzten den Alpinnotruf ab.

Bergrettung rettet unverletzten Jungen

Einsatzkräfte der Bergrettung Aflenz und der Alpinpolizei erreichten den Jungen und retteten ihn gegen 13:30 Uhr aus dem Klettersteig. Der Elfjährige blieb unverletzt.

Alpinpolizei appelliert an Bergsportler

Nach dem Einsatz erinnert die steirische Alpinpolizei daran, Bergtouren sorgfältig zu planen. Entscheidend seien eine passende Tour, geeignete Ausrüstung und eine realistische Einschätzung der eigenen Fähigkeiten. Gerade im Sommer lasse sich so manche alpine Notlage bereits vor dem Start vermeiden.