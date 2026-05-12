Der erste FunPark Graz auf dem Gelände der Messe Graz hat laut Veranstalterangaben 85.000 Besucherinnen und Besucher angezogen. Die Veranstaltung lief von 30. April bis 10. Mai 2026 und dauerte damit elf Tage.

Zum Angebot zählten unter anderem ein rund 50 Meter hohes Riesenrad, mehrere Fahrgeschäfte sowie ein eigener Bereich für Kinder. Dadurch richtete sich der FunPark sowohl an Familien als auch an Jugendliche, Freundesgruppen und Besucherinnen und Besucher, die größere Attraktionen suchten.

Martin Ullrich, Geschäftsführer der Messe Graz, bewertet die Premiere positiv. In einer Aussendung sagt er: „Der FunPark hat eindrucksvoll gezeigt, wie sehr Graz ein solches Format gebraucht hat. Die großartige Resonanz und 85.000 Besucher:innen sprechen eine klare Sprache. Es freut uns besonders, dass Menschen aller Altersgruppen gemeinsam Spaß, Unterhaltung und besondere Erlebnisse genießen konnten. Der FunPark hat Graz für elf Tage um eine neue Erlebniswelt bereichert.“

Nach Angaben der Veranstalter habe sich vor allem die längere Laufzeit bewährt. Die Messe Graz verweist dabei auf eine durchgehend hohe Frequenz an den Veranstaltungstagen sowie auf die Zusammenarbeit mit den Schaustellerbetrieben.

Auch Schausteller Jürgen Burkhart zieht eine positive Bilanz. Er erklärt: „Man sieht, dass die Zusammenarbeit mit der Messe Graz, unter der neuen Geschäftsführung Martin Ullrich, sehr gut und auf einer respektvollen Basis funktioniert. Die Entscheidung, den FunPark auf elf Tage zu strecken, war eine sehr gute Idee und auch bereits ein langer ersehnter Wunsch von uns Schaustellern. Umso mehr freut es uns, dass auch der Vergnügungspark im Rahmen der Grazer Herbstmesse auf neun Tage verlängert wurde. Danke für die tolle Zusammenarbeit.“

Die Veranstalter sehen den FunPark nach der ersten Ausgabe als neues Veranstaltungsformat für Graz etabliert. Eine Fortsetzung ist bereits geplant: Der nächste FunPark Graz soll von 29. April bis 9. Mai 2027 wieder auf dem Gelände der Messe Graz stattfinden.

Fotos: Inside Graz