MotionExpo Rundgang durch die Stadthalle Graz (+Video)

Am ersten Publikumstag besuchten wir die MotionExpo, die Auto, Bike & Mobilitätsmesse in Graz. Noch bis Sonntag geht diese über die Bühne. Neben neuen Automodellen und Motorrädern, klassische Autos und Oldtimer ist auch ein Hubschrauber der Flying Bulls ausgestellt. Aber sieh dir das Video an um dir einen Überblick zu verschaffen!

Eine Halle präsentiert Themen rund um automatisiertes Fahren und Elektrofahrzeuge. Für großes Interesse seitens des Publikums sorgen auch die Vorführungen eines Roboterhundes.