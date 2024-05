Wettstreit der Roboter – RoboCup Junior Austrian Open 2024

Jugendliche aus ganz Österreich lassen ihre selbst gebauten Roboter gegeneinander antreten – in Rettungseinsätzen, beim Fußball oder auch als Tanzpartner. RoboCupJunior ist Teil der weltweiten Bildungsinitiative RoboCup und hat das Ziel, Interesse an Naturwissenschaften und Technik zu wecken. Die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler erwerben auf spielerische Art Wissen über Robotik und Künstliche Intelligenz sowie andere relevante Gebiete wie Mathematik oder Physik.

Ein Jahr lang haben Schülerinnen und Schüler an ihren Robotern getüftelt und an deren Programmierung gefeilt – nun ist es an der Zeit, das Ergebnis ihrer Arbeit zu bestaunen. In der Halle A der Messe Graz finden die RoboCupJunior Austrian Open statt.

63 hochmotivierte Teams aus ganz Österreich, Kroatien, Ungarn, der Schweiz und Jordanien schicken dabei ihre ertüftelten Maschinen ins Rennen. Der Titel des Landesmeisters wird dabei in den Altersklassen 10 bis 14 und 15 bis 19 Jahre sowie in je drei Disziplinen vergeben:

Beim Fußball treten die Roboter einzeln auf einem Kleinfeld gegeneinander an. Beim Rettungseinsatz bewegen sich die Roboter autonom durch ein simuliertes Katastrophengebiet, in dem sie Verletzte finden und retten sollen. In der Disziplin „OnStage“ steht die Kreativität im Vordergrund: Die Schüler:innen verkleiden sich selbst und ihre Roboter, um miteinander eine Performance auf der Bühne zu zeigen – vom Sketch über Tanz bis Akrobatik ist alles erlaubt.

Die Wettbewerbe laufen am Donnerstag von 10:30 bis 18 Uhr und am Freitag von 9 bis 13 Uhr. Die Siegerehrung findet am Freitag um 14 Uhr statt. Der Eintritt ist frei.

Als Rahmenprogramm können Kinder und Jugendliche an Stationen des MINKT-Labors der TU Graz experimentieren und Rätsel lösen. Das Aerospace Team Graz präsentiert seine Rakete, mit der es die Europameisterschaft im Raketenbau gewonnen hat. Das Studierendenteam GRIPS lässt seine Roboter los, um komplexe logistische Aufgaben zu lösen. Das Studierendenteam TEDUSAR erforscht die Messehalle mit einem Such- und Erkundungsroboter, der normalerweise Rettungskräfte bei Katastropheneinsätzen unterstützt.

In einem Workshop für Lehrkräfte erläutern Forschende der TU Graz, wie sich das Thema Künstliche Intelligenz anschaulich vermitteln und in den Unterricht integrieren lässt.

Schüler:innen, Eltern und Lehrkräfte können sich über das Studienangebot der TU Graz informieren.

Gastgeber der RoboCupJunior Austrian Open 2024 ist die TU Graz, die die jährlich stattfindenden Wettbewerbe gemeinsam mit der FH Kärnten und der FH Technikum Wien koordiniert. Das Event in Graz ist zugleich die Qualifikationsrunde für die RoboCupJunior Europameisterschaft in Hannover und die RoboCup Weltmeisterschaft, die im Juli in den Niederlanden stattfindet.