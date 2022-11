Dienstagmittag finden in Graz drei angezeigte Versammlungen statt. Die Grazer Polizei rechnet mit Verkehrsbehinderungen.

Kundgebung der steirischen Unis am 15. November wegen Budgetlücken

Angesichts gravierender Budgetlücken warnen die fünf steirischen Universitäten vor weitreichenden negativen Konsequenzen für Studierende, Forschung und die Universitätsstandorte Graz und Leoben. Die Universität Graz, die TU Graz, die Med Uni Graz, die Kunstuniversität Graz und die Montanuniversität Leoben äußern sich dazu gemeinsam in einer Kundgebung am 15. November in der Grazer Innenstadt.

Ab Mittag führt ein gemeinsamer Fußmarsch von den Unis in Richtung Oper. Um 13 Uhr ist die Abschlusskundgebung aller fünf steirischen Unis in der Franz-Graf-Allee / Oper. Dabei wird es zwischen dem Kaiser-Josef-Platz und der Glacistraße auch zu einer Totalsperre kommen. Die Versammlungen werden von der Grazer Polizei mit ausreichend Einsatzkräften abgesichert werden. Verkehrsbehinderungen werden erwartet. Dementsprechend ersucht die Polizei die angeführten Straßenverläufe so gut wie möglich im angeführten Zeitraum zu meiden.

Es sprechen Vertreter:innen der Rektorate , Studierende, Betriebsräte für wissenschaftliches und künstlerisches sowie für allgemeines Universitätspersonal.

Studierende und Mitarbeitende der steirischen Universitäten sowie alle Menschen, die für die ausreichende Finanzierung von Bildung und Forschung und damit unserer Zukunft eintreten, sind von den Organisatoren zur Teilnahme eingeladen.

Routenverläufe: