Grazer Fahrradpolizei startet in die Sommersaison

Mit Beginn der warmen Jahreszeit ist die Fahrradpolizei in Graz wieder verstärkt unterwegs. Im Rahmen der „Sommeroffensive 2026“ sorgen insgesamt zehn Polizistinnen und Polizisten für mehr Präsenz und Sicherheit im Stadtgebiet. Ein besonderer Fokus liegt heuer auf den neuen Regeln für E-Scooter.

Die Fahrradpolizei präsentierte sich am Montag, 11. Mai 2026, offiziell im Augarten. Bereits seit Anfang Mai versehen fünf Polizistinnen und fünf Polizisten ihren Dienst bei der Verkehrsinspektion 2 des Stadtpolizeikommandos Graz. Dabei sind sie überwiegend mit Dienstfahrrädern unterwegs.

Wie schon in den vergangenen Jahren liegt der Schwerpunkt der Einsätze vor allem im innerstädtischen Bereich. Die Beamtinnen und Beamten kontrollieren unter anderem Radwege, Begegnungszonen, Parkanlagen und stark frequentierte Plätze in der Innenstadt. Neben Verkehrsüberwachungen übernehmen sie auch sicherheitspolizeiliche Aufgaben und stehen als Ansprechpartner für die Bevölkerung zur Verfügung.

Die Fahrradpolizei ist in Graz bereits seit 2007 im Einsatz. Seit 2024 besteht das Modell ganzjährig. Während im Winter flexible Einsätze vorgesehen sind, erfolgt der Dienst in der Sommersaison organisiert über die Verkehrsinspektion.

Besonders im Fokus stehen heuer die seit 1. Mai geltenden neuen Bestimmungen für E-Scooter. Diese sollen verstärkt kontrolliert werden. Laut Kontrollinspektorin Stefanie Ninaus gehe es dabei nicht nur um Kontrollen, sondern auch um Aufklärung und Prävention.

Auch der Leiter der Grazer Verkehrspolizei, Roman Strauß, appelliert an gegenseitige Rücksichtnahme im Straßenverkehr. Ein respektvoller Umgang aller Verkehrsteilnehmer sei entscheidend für die Sicherheit in der Stadt.

Fotos LPD Steiermark / Huber