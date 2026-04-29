Kind von Radfahrer auf Gehweg schwer verletzt

In St. Leonhard ist es am Dienstagvormittag, 28. April 2026, zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 10-jähriger Schüler verletzt wurde.

Gegen 10:45 Uhr war ein 21-jähriger Radfahrer auf dem Gehsteig der Dürergasse in östlicher Richtung unterwegs. Dabei übersah er nach bisherigen Erkenntnissen einen Jungen, der sich vor einem Haus im Bereich des Schuleingangs der VS/MS Graz St. Leonhard befand und in dieselbe Richtung ging.

Bei der Kollision stürzte der Schüler und zog sich laut ersten Informationen schwere Verletzungen zu. Die Rettung brachten ihn zur Behandlung in die Kinderchirurgie des LKH Graz.

Die Polizei ermittelt den genauen Ablauf des Unfalls.