Ashwagandha: Die Schlafbeere im Check

Jahrtausende alte Heilpflanze, modernes Trendprodukt – was Ashwagandha kann und worauf es bei der Auswahl ankommt.

Kaum eine Pflanze hat in den vergangenen Jahren so viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen wie Ashwagandha. Die Wurzel der Pflanze Withania somnifera – im Deutschen auch Schlafbeere, Winterkirsche oder Indischer Ginseng genannt – gehört zu den meistverkauften pflanzlichen Nahrungsergänzungsmitteln weltweit. Was steckt dahinter, und worauf sollte man beim Kauf achten?

Eine Pflanze mit langer Geschichte

Ashwagandha wird seit Jahrhunderten in der ayurvedischen Medizin Indiens verwendet. Ihr Sanskrit-Name bedeutet wörtlich „Pferdegeruch“ – ein Hinweis auf den charakteristischen Duft der Wurzel. In der ayurvedischen Tradition zählt sie zu den sogenannten Rasayanas, also Pflanzenstoffen, denen eine allgemein stärkende und vitalisierende Wirkung auf Körper und Geist zugeschrieben wird. Botanisch gehört sie übrigens zu den Nachtschattengewächsen – derselben Familie wie Tomate und Kartoffel.

Heute ist Ashwagandha als Pulver, Kapseln, Tropfen oder Tee erhältlich und wird vor allem im Zusammenhang mit Stressmanagement, Schlaf und allgemeinem Wohlbefinden diskutiert.

Was die Forschung bisher zeigt

Das wissenschaftliche Interesse an Ashwagandha ist in den vergangenen Jahren deutlich gewachsen. Als maßgebliche Wirkstoffe gelten die sogenannten Withanolide sowie bestimmte Alkaloide. In mehreren klinischen Studien mit menschlichen Probanden zeigten sich erste Hinweise auf interessante Effekte: So lieferten einige Untersuchungen Hinweise darauf, dass standardisierte Wurzelextrakte den Kortisolspiegel – ein zentrales Stresshormon – beeinflussen können. Andere Studien untersuchten mögliche Effekte auf die Schlafqualität und das allgemeine Wohlbefinden.

Die Forschung zu Ashwagandha ist dabei noch nicht abgeschlossen – laufende Studien untersuchen weitere mögliche Anwendungsfelder. Für gesundheitsbezogene Aussagen im Sinne der EU-Health-Claims-Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 ist die wissenschaftliche Datenlage derzeit noch nicht ausreichend, was für viele pflanzliche Stoffe in dieser frühen Forschungsphase gilt.

Worauf es bei der Auswahl ankommt

Nicht jedes Ashwagandha-Präparat ist gleich – und das ist ein entscheidender Punkt, der beim Kauf oft unterschätzt wird. Wirkstoffgehalt und Zusammensetzung können je nach verwendetem Pflanzenteil (Wurzel oder Blätter), Anbauregion und Herstellungsverfahren erheblich variieren. Da Nahrungsergänzungsmittel in der EU kein behördliches Zulassungsverfahren durchlaufen, liegt die Verantwortung für Qualität und Sicherheit beim Hersteller.

Wer auf Ashwagandha zurückgreifen möchte, sollte daher auf standardisierte Extrakte mit klar deklariertem Wirkstoffgehalt, nachvollziehbare Herkunftsangaben sowie transparente Produktinformationen achten. Eine Übersicht über verfügbare Präparate bietet etwa das österreichische Unternehmen BIOGENA – Ashwagandha kaufen

Für wen Ashwagandha nicht geeignet ist

Wie bei allen pflanzlichen Nahrungsergänzungsmitteln gilt auch bei Ashwagandha: Es gibt Personengruppen, für die eine Einnahme nicht empfohlen wird. Schwangere und Stillende sollten auf Ashwagandha verzichten, da keine ausreichenden Sicherheitsdaten vorliegen. Gleiches gilt für Kinder und Jugendliche sowie für Personen mit Lebererkrankungen. Wer regelmäßig Medikamente einnimmt – etwa Blutdruckmittel, Antidiabetika oder Immunsuppressiva – sollte die Einnahme vorab mit einer Ärztin oder einem Arzt besprechen, da Wechselwirkungen nicht ausgeschlossen werden können.

Fazit

Ashwagandha ist eine der am intensivsten erforschten Heilpflanzen der Welt und blickt auf eine jahrtausendealte Anwendungstradition zurück. Die Wissenschaft liefert erste interessante Hinweise, die Forschung ist jedoch noch im Gange. Wer Ashwagandha ausprobieren möchte, sollte auf geprüfte Qualität setzen, die Dosierungsempfehlung des Herstellers beachten – und bei Vorerkrankungen oder laufender Medikation immer das Gespräch mit medizinischem Fachpersonal suchen.

Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Dieser Text dient der allgemeinen Information und stellt keine medizinische Beratung dar.