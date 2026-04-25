Messerangriff in Graz – 21-Jähriger verletzt

In der Grazer Innenstadt ist es am frühen Abend des 23. April 2026 zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung gekommen. Ein 21-jähriger Mann wurde dabei durch Messerstiche verletzt.

Der Vorfall ereignete sich gegen 19:00 Uhr im Bereich Marburger Kai. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es dort zu einem Streit, in dessen Verlauf ein bislang unbekannter Täter auf den 21-jährigen syrischen Staatsbürger losging und ihm mehrere Schnitt- und Stichverletzungen am linken Arm zufügte.

Zwei Ersthelferinnen versorgten den Verletzten unmittelbar nach der Tat, bevor Einsatzkräfte eintrafen. Das Rote Kreuz brachte den Mann anschließend zur weiteren Behandlung ins LKH Graz. Er konnte noch am selben Abend wieder entlassen werden.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief ohne Erfolg, da keine ausreichende Beschreibung vorlag. Ob sich Täter und Opfer kannten, ist derzeit noch unklar.

Das Kriminalreferat Graz hat die Ermittlungen übernommen.