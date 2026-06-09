Motorradfahrer bei Kollision am Grieskai schwer verletzt

In Gries ist es am Montagnachmittag, 8. Juni 2026, zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Motorrad gekommen. Ein 39-jähriger Motorradfahrer wurde dabei schwer verletzt.

Kurz nach 15 Uhr war eine 25-jährige Autofahrerin aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld am Grieskai stadteinwärts unterwegs. Als sie nach links in die Hermann-Bahr-Gasse einbog, dürfte sie den entgegenkommenden Motorradfahrer übersehen haben.

In der Folge prallte das Motorrad gegen die Front des Pkw. Der 39-jährige Grazer wurde über die Motorhaube geschleudert und blieb anschließend auf der Fahrbahn liegen.

Der Beifahrer der Autofahrerin leistete sofort Erste Hilfe. Ein Zeuge verständigte die Einsatzkräfte.

Das Rote Kreuz versorgte den schwer verletzten Motorradfahrer vor Ort und brachte ihn anschließend ins UKH Steiermark nach Graz. Dort wird er intensivmedizinisch betreut.

Alkotests bei beiden Unfallbeteiligten verliefen negativ. Sowohl das Motorrad als auch das Auto wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden.