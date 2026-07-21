Ein unbekannter Täter hat einem 94-jährigen Grazer in Puntigam die Tasche geraubt. Der Mann erlitt dabei leichte Verletzungen. Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

Der Vorfall ereignete sich bereits am Dienstag, 14. Juli 2026, zwischen 11:30 und 11:45 Uhr.

Der 94-Jährige hatte zuvor die Filiale der Raiffeisenbank in der Triester Straße besucht. Anschließend war er zu Fuß am Ruthardweg auf Höhe der Hausnummer 3 unterwegs.



Täter riss Tasche aus dem Arm

Nach Angaben des Mannes näherte sich ihm der Täter von hinten und entriss ihm die unter dem Arm eingeklemmte Tasche mit Gewalt. Dabei wurde der 94-Jährige leicht verletzt.

Der Unbekannte flüchtete anschließend mit der Beute in Richtung Norden über die Triester Straße.

In der Tasche befanden sich unter anderem ein Mobiltelefon sowie mehrere hundert Euro Bargeld.

Polizei bittet um Hinweise

Der 94-Jährige beschreibt den Täter als etwa 20 bis 30 Jahre alten, rund 1,90 Meter großen Mann mit heller Haut, kurzen braunen Haaren, rundlichem Gesicht und kräftiger Statur. Bekleidet war er mit einem hellen Hemd und einer dunklen Hose.

Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Raub beobachtet haben oder Hinweise auf den Täter geben können. Informationen nimmt das Kriminalreferat des Stadtpolizeikommandos Graz unter der Telefonnummer 059133/653333 entgegen.