Ein 28-jähriger Mann hat Ende Juni auf der B72 bei Anger zwei Jugendliche auf einem Mofa gefährdet, Fahrerflucht begangen und ist anschließend von der Polizei ausgeforscht worden. Entscheidend waren die Hinweise zweier couragierter Zeugen. Sie wurden nun für den COURAGE-Award 2026 nominiert.

Der Vorfall ereignete sich bereits am 26. Juni 2026 gegen 14:30 Uhr auf der Weizer Straße (B72).

Mofa beim Überholen gestreift

Eine 15-Jährige war mit ihrem Mofa gemeinsam mit ihrer 16-jährigen Freundin als Sozia von Weiz in Richtung Anger unterwegs. Auf Höhe eines Pferdehofes setzte sie den linken Blinker und wechselte auf die Abbiegespur in Richtung Oberfeistritz.

Der unmittelbar dahinter fahrende Autofahrer beschleunigte, überholte trotz doppelter Sperrlinie und benutzte dafür die Gegenfahrbahn. Dabei streifte der rechte Außenspiegel seines Autos den Lenker des Mofas. Nur durch eine geistesgegenwärtige Reaktion konnte die 15-Jährige einen Sturz verhindern. Beide Mädchen blieben unverletzt.

Der Autofahrer setzte seine Fahrt in Richtung Lebing fort, ohne anzuhalten.

Zeugen verfolgen den Flüchtigen

Zwei Männer im Alter von 34 und 37 Jahren beobachteten den Vorfall. Nachdem sie sich vergewissert hatten, dass die beiden Jugendlichen unverletzt geblieben waren, nahmen sie die Verfolgung des flüchtenden Autos auf.

Im Ortsgebiet von Lebing brachten sie den Fahrer sogar kurz zum Anhalten. Dieser fuhr jedoch wenig später weiter. Die beiden Zeugen fotografierten das Fahrzeug samt Kennzeichen und fuhren anschließend zur Polizeiinspektion. Dort erstatteten auch die beiden Jugendlichen gemeinsam mit der Mutter der Lenkerin Anzeige.

Mehr als zwei Promille Alkohol

Dank der Hinweise und des Fotos forschten Polizisten der Polizeiinspektion Anger den Fahrer rasch aus. Es handelt sich um einen 28-jährigen Mann aus dem Bezirk Graz-Umgebung, der bereits einschlägig bekannt ist.

Die Ermittlungen ergaben, dass der Mann keine gültige Lenkberechtigung besitzt. Ein Alkotest ergab außerdem eine Alkoholisierung von mehr als zwei Promille.

Zunächst verhielt sich der 28-Jährige laut Polizei aggressiv, bestritt den Vorfall und behauptete, nicht mit dem Auto seiner Mutter unterwegs gewesen zu sein. Außerdem versuchte er, seine 20-jährige Beifahrerin in ihrer Aussage zu beeinflussen. Sie bestätigte jedoch den Unfall sowie die riskante Fahrweise ihres Freundes. Bei seiner späteren Einvernahme zeigte sich der Mann geständig.

Zahlreiche Anzeigen

Der 28-Jährige wird nun wegen mehrerer Verkehrsdelikte bei der Bezirkshauptmannschaft Weiz angezeigt. Zusätzlich erstattet die Polizei Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Graz wegen des Verdachts der Gefährdung der körperlichen Sicherheit.

Auch gegen die Mutter des Mannes wird ermittelt. Sie steht im Verdacht, ihrem Sohn das Auto überlassen zu haben, obwohl dieser keine gültige Lenkberechtigung besaß.

Zeugen für COURAGE-Award nominiert

Die beiden Männer, die den flüchtigen Lenker verfolgten und der Polizei entscheidende Hinweise lieferten, wurden für den COURAGE-Award 2026 nominiert. Mit der Auszeichnung ehren das Kompetenzzentrum Sicheres Österreich und die Landespolizeidirektion Steiermark Menschen, die durch besonderes Engagement und Zivilcourage zur Sicherheit anderer beitragen. Die Preisverleihung findet am 26. November 2026 in Raaba-Grambach statt.