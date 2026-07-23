Einbrüche als Freizeitbeschäftigung: Mutter ging mit ihren Kindern auf Diebestour

Eine 51-jährige Frau aus dem Bezirk Liezen steht im Verdacht, gemeinsam mit ihren großteils minderjährigen Kindern über Jahre hinweg in Wohn- und Ferienhäuser eingebrochen zu sein. Die Polizei geht davon aus, dass die gemeinsamen Touren nicht nur dem Diebstahl dienten, sondern für die Familie auch eine Freizeitbeschäftigung waren.

Seit rund einem Jahr ermittelt die Polizeiinspektion Stainach gegen die 51-Jährige. Nach den bisherigen Ermittlungen brach sie seit 2019 wiederholt in leerstehende Einfamilien- und Ferienhäuser in der Region ein.

Häuser zuerst ausgespäht

Den Ermittlungen zufolge suchte die Frau die Objekte zunächst alleine auf, um sie auszukundschaften. An Wochenenden kehrte sie anschließend gemeinsam mit ihren Kindern im Alter zwischen 15 und 18 Jahren zurück. Dort hielten sie sich auf und entwendeten verschiedene Gegenstände.

Das Diebesgut verkaufte die 51-Jährige laut Polizei unter anderem auf Flohmärkten.

Einbruch brachte Ermittlungen ins Rollen

Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Niederhofen in der Gemeinde Stainach-Pürgg im August 2025 geriet die bereits polizeibekannte Frau ins Visier der Ermittler. Gemeinsam mit einem ihrer Kinder flüchtete sie damals mit dem Auto vom Tatort.

Bei ihren Einvernahmen bestritt die 51-Jährige sämtliche Vorwürfe. Sie erklärte, ihre Kinder hätten das Haus lediglich betreten, weil sie dringend eine Toilette benötigt hätten.

Kinder gestanden mehrere Einbrüche

Die beteiligten Kinder machten gegenüber der Polizei jedoch umfassende Aussagen und gestanden, gemeinsam mit ihrer Mutter mehrere Einbrüche begangen zu haben. Auch Lokalaugenscheine an den Tatorten stützten nach Angaben der Ermittler diese Aussagen.

Bei einer Hausdurchsuchung fanden Polizisten geringe Mengen Cannabis und Kokain sowie mutmaßliches Diebesgut.

Weitere Taten nicht ausgeschlossen

Bislang konnte die Polizei der 51-Jährigen mindestens fünf Einbruchsdiebstähle nachweisen. Die Ermittler gehen jedoch davon aus, dass die tatsächliche Zahl höher liegt und weitere Einbrüche bislang nicht angezeigt oder noch nicht zugeordnet wurden.

Die Frau wurde der Staatsanwaltschaft Leoben angezeigt und wird sich vor Gericht verantworten.