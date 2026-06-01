93-Jähriger in Graz-Lend beraubt – Polizei sucht Zeugen

Im Bezirk Lend ist am Sonntagabend, 31. Mai 2026, ein 93-jähriger Mann überfallen worden. Der Pensionist wurde leicht verletzt.

Gegen 18 Uhr war der Grazer mit seinem Rollator im Bereich der Babenbergerstraße unterwegs. Plötzlich stieß ihn ein bislang unbekannter Täter von hinten zu Boden. Anschließend nahm der Mann die Geldbörse des 93-Jährigen an sich und flüchtete in Richtung Bahnhofgürtel.

Mehrere Personen beobachteten den Vorfall und gaben der Polizei unterschiedliche Beschreibungen des Täters. Eine Fahndung wurde umgehend eingeleitet. Aus den bisherigen Angaben ergab sich zwar ein erster Tatverdacht, dieser konnte bislang jedoch nicht ausreichend erhärtet werden.

Die Polizei sucht daher weitere Zeuginnen und Zeugen. Besonders wichtig sind zwei Personen, die in einem Pkw saßen und den Überfall offenbar beobachtet haben. Sie hatten nach der Tat kurz Kontakt mit einer weiteren Zeugin auf einem Balkon, verließen den Ort jedoch noch vor dem Eintreffen der Polizei.

Der 93-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Das Rote Kreuz brachte ihn zur Behandlung ins LKH Graz.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Graz-Hauptbahnhof unter 059133/658 entgegen.