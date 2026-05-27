Neue Stimme für Durchsagen in Grazer Öffis

Mit der Einführung der neuen Straßenbahnen beginnt auch akustisch eine neue Ära. Nach rund 30 Jahren wird die vertraute Stimme der ehemaligen ORF-Moderatorin Christine Brunnsteiner in den Fahrzeugen der Graz Linien abgelöst. Künftig spricht Simone Koren-Wallis die Durchsagen.

Ihre Stimme wurde im Rahmen eines umfangreichen Projekts digital erfasst. Dafür wurden in rund 40 Stunden Studioarbeit tausende Sätze aufgenommen. Die neue Lösung ermöglicht es, Durchsagen künftig schneller, flexibler und mit weniger technischem Aufwand zu erstellen – etwa bei neuen Haltestellen, geänderten Linieninformationen oder kurzfristigen Sicherheitshinweisen.

Die Ansagen bleiben weiterhin auf Deutsch und Englisch verfügbar, werden nun aber erstmals in beiden Sprachen von derselben Stimme gesprochen. Ziel ist ein einheitliches, klares und gut verständliches Klangbild in allen Fahrzeugen. Technischer Partner bei der Umsetzung war die Acapela Group; als Orientierung dienten unter anderem internationale Beispiele wie die Wiener Linien und die Deutsche Bahn.