Bei einem Unfall mit einer Straßenbahn ist am Dienstagvormittag, 10. März 2026, ein 78-jähriger Fußgänger schwer verletzt worden. Der Mann befindet sich derzeit in Lebensgefahr.

Der Unfall ereignete sich gegen 10 Uhr, als eine Straßenbahn der Linie 1 stadteinwärts unterwegs war. Zur gleichen Zeit ging der 78-Jährige auf dem Gehsteig neben den Gleisen.

Laut Zeugenaussagen wollte der Mann die Fahrbahn betreten, als die Straßenbahn bereits fast vollständig an ihm vorbeigefahren war. Dabei kam es zur Kollision mit dem Fahrzeug.

Die Straßenbahnlenkerin stoppte sofort und leistete gemeinsam mit weiteren anwesenden Personen Erste Hilfe. Der schwer verletzte Mann wurde vom Rettungsdienst in das UKH Graz gebracht.

Nach aktuellem Stand befindet sich der 78-Jährige in Lebensgefahr. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen.

