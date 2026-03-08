Zwei Fahrzeuglenker versuchten, sich den Kontrollen durch Flucht zu entziehen.

Die Polizei führte in der Nacht auf Sonntag, 8. März 2026, im gesamten Stadtgebiet von Graz umfangreiche Verkehrskontrollen durch. Dabei lag der Fokus vor allem auf Alkohol- und Drogendelikten sowie auf der allgemeinen Verkehrssicherheit.

In Kürze: Ergebnisse der Verkehrskontrollen in Graz

45 Anzeigen insgesamt

insgesamt 4 Lenker unter Alkoholeinfluss

3 Lenker unter Suchtmitteleinfluss

6 Führerscheine abgenommen

1 Sicherstellung von Suchtgift

2 Anzeigen wegen fehlender Kindersicherung

13 Organmandate (u. a. wegen nicht angelegtem Sicherheitsgurt)

(u. a. wegen nicht angelegtem Sicherheitsgurt) 2 Lenker versuchten vor Kontrollen zu flüchten und wurden angezeigt

Polizistinnen und Polizisten kontrollierten zahlreiche Fahrzeuglenker. Insgesamt stellten sie 45 Anzeigen aus. Vier davon betrafen Lenker, die unter Alkoholeinfluss unterwegs waren.

In drei weiteren Fällen stellten die Beamten fest, dass Fahrzeuglenker unter dem Einfluss von Suchtgift standen. Positive Speicheltests sowie anschließende klinische Untersuchungen mit Blutabnahme bestätigten den Verdacht. Der polizeiärztliche Dienst unterstützte die Kontrollen vor Ort.

Darüber hinaus stellten die Beamten in einem Fahrzeug Suchtmittel sicher. Zwei weitere Anzeigen betrafen unzureichend gesicherte Kinder im Auto. Zusätzlich registrierte die Polizei mehrere Verstöße gegen die Verkehrssicherheit.

Sechs Führerscheine abgenommen

Im Zuge der Schwerpunktaktion nahmen die Einsatzkräfte insgesamt sechs Führerscheine ab. Außerdem verhängten sie 13 Organmandate, etwa wegen nicht angelegter Sicherheitsgurte oder anderer geringfügiger Verkehrsdelikte.

Zwei Fahrzeuglenker versuchten, sich den Kontrollen durch Flucht zu entziehen. Die Polizei konnte beide jedoch ausforschen. Auch sie werden angezeigt.