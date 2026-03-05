Nach einem versuchten Raubüberfall Anfang Februar in Eggenberg hat die Polizei nun zwei Tatverdächtige ausgeforscht und festgenommen.

Der Vorfall ereignete sich am 4. Februar 2026 gegen 16:30 Uhr in der Krausgasse. Ein 18-Jähriger aus dem Bezirk Murtal hielt sich dort auf, als er plötzlich von zwei Männern angegriffen wurde. Die Täter setzten Pfefferspray ein und versuchten unter Anwendung von Gewalt, dem jungen Mann Wertgegenstände zu rauben.

Zeugen wurden auf die Situation aufmerksam, woraufhin die beiden Angreifer in Richtung Eggenberger Allee flüchteten. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein.

Erste Festnahme kurz nach der Tat

Rund eine Stunde später konnten Polizeistreifen in der Prangelgasse zwei verdächtige Personen wahrnehmen. Ein 17-jähriger Ungar, der in Graz lebt, wurde festgenommen. Sein mutmaßlicher Komplize konnte zunächst entkommen.

Das Opfer erlitt bei dem Angriff leichte Verletzungen.

Der festgenommene 17-Jährige zeigte sich bei seiner Einvernahme teilweise geständig. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde er in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.

Zweiter Tatverdächtiger ebenfalls in Haft

Durch weitere Ermittlungen des Stadtpolizeikommandos Graz konnte auch der zweite mutmaßliche Täter ausgeforscht werden. Dabei handelt es sich um einen 20-jährigen Grazer. Er wurde ebenfalls festgenommen.

Bei seiner Einvernahme zeigte sich der Mann umfassend geständig. Auch er wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.