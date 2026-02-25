ÖBB errichtet in der Herrgottwiesgasse neue Bahnbrücke

Die ÖBB modernisieren die Eisenbahninfrastruktur in Graz und errichten in der Herrgottwiesgasse eine neue Bahnbrücke. Das Bauwerk liegt zwischen dem Grazer Hauptbahnhof und dem Grazer Ostbahnhof. Bis Ende Oktober 2026 soll das Projekt abgeschlossen sein. Insgesamt fließen rund 4,7 Millionen Euro in den Neubau.

Die bestehende Brücke über die Herrgottwiesgasse stammt aus dem Jahr 1948. Damals errichteten Fachkräfte eine genietete Stahlkonstruktion. Nun erreicht das Bauwerk seine technische Altersgrenze. Deshalb ersetzen die ÖBB die alte Konstruktion durch ein modernes Stahlfachwerk.

Baubeginn im Februar bei laufendem Betrieb

Bereits im Februar starten die ersten Arbeiten. Zunächst sichern Bauarbeiter die Widerlagerbereiche und führen Erd- sowie Fundamentierungsarbeiten durch. Für die stabile Verankerung setzen sie ein Mikropfahlsystem ein. Zusätzlich begleitet eine Kriegsmittelaufsicht sämtliche Arbeiten, da in diesem Bereich Verdachtsfälle auf Kampfmittel bestehen.

Der Zugverkehr läuft während dieser ersten Bauphase weiter.

Bahnsperre im August – Ersatzverkehr mit Bussen

Im nächsten Schritt wird die bestehende Brücke abschnittsweise zurückgebaut. Danach errichten sie ein Lehrgerüst über den Mühlgang und die Herrgottwiesgasse. Darauf montieren sie die neue Stahlkonstruktion.

Die neue Brücke liefern Spezialtransporte in neun Einzelteilen an. Jedes Segment wiegt rund 27 Tonnen. Vor Ort fügen Techniker die Bauteile im sogenannten Längsverschubverfahren zusammen. Dieses Verfahren verlangt präzise Planung und millimetergenaue Umsetzung.

Von 8. bis 23. August 2026 sperren die ÖBB die Strecke zwischen Graz Hauptbahnhof und Gleisdorf vollständig. In dieser Zeit organisieren sie einen Schienenersatzverkehr mit Bussen.

Zu den zentralen Bauetappen zählen:

Abtrag der bestehenden Eisenbahnbrücke

Einhub von neun Brückenteilen zu je rund 27 Tonnen

Einheben der beiden Auflagerbänke mit jeweils etwa 65 Tonnen

Querverschub der rund 240 Tonnen schweren Gesamtbrücke mit anschließender Absenkung

Umstellung auf eine Schotterbettfahrbahn zur Reduktion von Lärmemissionen

Schienenersatzverkehr & Straßensperren

Laut dem Grazer Straßenverkehrsamt wird es zur Sommer- und Ferienzeit auch Straßensperren geben, Details dazu werden aber erst bekannt gegeben.

Vom 3. bis 23. August wird laut Holding Graz ein Schienenersatzverkehr der Linie 5 eingerichtet – Linie E5 Jakominiplatz – Puntigam über die Triesterstraße. Ebenso auch Linie N5.

Neue Radwegbrücke verbessert Sicherheit

Zusätzlich errichten die ÖBB eine neue Radwegbrücke über den Mühlgang. Dadurch verläuft der bestehende Radweg künftig geradlinig entlang der Bahntrasse. Radfahrer profitieren somit von einer sicheren und komfortablen Verbindung.