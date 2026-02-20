Schneefall sorgt in Graz für Probleme

Der anhaltende Schneefall brachte heute den öffentlichen Verkehr in Graz unter Druck. Mehrere Buslinien stellten den Betrieb teilweise ein oder fahren nur eingeschränkt. Gegen 14 Uhr hat zumindest der Schneefall stark nachgelassen.

Hier findest Du die aktuellen Entwicklungen im Überblick.

Derzeit kann die Linie 58 nicht nach Ragnitz fahren und wendet beim LKH.

Die Endstation Mariatrost kann im Moment nicht angefahren werden, die Ersatzbuslinien E1 wendet in Fölling bei der Park & Ride-Anlage.

Die winterlichen Straßenverhältnisse machte der Linie 53 zu schaffen. Der Bus konnte nicht bis nach Stattegg fahren. Stattdessen wendete er bereits in Oberandritz.

Auch die Linie 69 kämpfte mit den Folgen des starken Schneefalls. Aufgrund der glatten und teils schwer passierbaren Strecke stellet der Betreiber den Verkehr ein.

Zusätzlich erschwerte ein umgestürzter Baum den Verkehr im Stadtgebiet. Im Bereich der Haltestelle Grabenbauer lag ein Baum auf der Fahrbahn der Linie 48. Die Feuerwehr war im Einsatz, um das Hindernis zu entfernen.

Seit den Nachtstunden ist der Winterdienst der Holding Graz im Einsatz: „Seit 2.40 Uhr sind wir auf den Straßen und öffentlichen Plätzen der Stadt Graz unterwegs“, so Martin Nigitz, Leiter des Winterdienstes der Holding Graz. Unterwegs ist man mit allen Fahrzeugen (mehr als 70), dazu sind auch jede Menge Mitarbeiter:innen mit Schaufeln unterwegs. „Und auch unsere Stadtgärtner:innen sind draußen und befreien Sträucher etc. im öffentlichen Raum vom schweren Schnee“, so Nigitz.

Blick vom Schlossberg: