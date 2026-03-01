Auf der S35 bei Frohnleiten kam es am Samstagvormittag, 28. Februar 2026, zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 42-jähriger Mann verlor mit seinem Pkw die Kontrolle über das Fahrzeug. Sein dreijähriger Sohn befand sich ebenfalls im Auto.

Gegen 9.30 Uhr fuhr der Mann in Richtung Graz, als er bei Straßenkilometer 21,500 in einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam. Der Pkw überschlug sich im angrenzenden Grünstreifen mindestens einmal und blieb schließlich auf dem Dach liegen.

Der 42-Jährige befreite sich und seinen Sohn selbstständig aus dem Fahrzeug. Beide erlitten leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten Vater und Kind zur weiteren Abklärung in das LKH Leoben.

Verdacht auf Drogenbeeinträchtigung

Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass dem 42-Jährigen die Lenkberechtigung bereits entzogen worden war. Einen gültigen Führerschein besaß er somit nicht.

Ein Alkotest verlief negativ. Aufgrund seines auffälligen Verhaltens bestand jedoch der dringende Verdacht auf eine Suchtmittelbeeinträchtigung. Im Krankenhaus verschlechterte sich sein Zustand, ein durchgeführter Harntest fiel positiv auf mehrere Substanzen aus.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang sowie zu den strafrechtlichen Konsequenzen laufen.